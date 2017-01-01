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YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
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Kilis'te sağanak etkili oldu

02 Mayıs 2017 Salı, 14:43
KİLİS (AA) - Kilis'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi.Hava sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü kentte, ani bastıran ve aralıklarla devam eden sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, bazı vatandaşlar da çevredeki bina ve iş yerlerine sığındı.Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.Sağanak dolayısıyla şehir içi ulaşımda da aksamalar yaşandı.Trafikte ilerlemekte zorlanan sürücülere trafik ekipleri yardım etti.Meteoroloji yetkilileri, kent genelinde hafta boyunca kuvvetli yağışın belirli aralıklarla etkili olacağını kaydetti.
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