02 MAYIS 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SİVAS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

02 Mayıs 2017 Salı, 15:16

SİVAS (AA) - Sivas'ın Hafik ilçesinde traktörün çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Beydilli köyünde askere gidecek 9 genç için köy şenlik alanında uğurlama töreni düzenlendi.

Programa katılmak için alana giden Sibel Arzuman (18) ve Sevgi Bıdık'a, Cemal K'nın (31) kullandığı ve arkasında römork takılı olan 58 TR 606 plakalı traktör çarptı.

Traktörün altında kalan Arzuman olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan Bıdık ise Hafik Hacı Esma Kocacık İlçe Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas Numune Hastanesine sevk edildi.

Arzuman'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bedensel engelli olduğu öğrenilen traktör sürücüsü Cemal K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İLGİLİ HABERLER
Minik öğrenciler hünerlerini sergiledi
YEREL

MİNİK ÖĞRENCİLER HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ
Sivasspor'da sakat futbolcular can sıkıyor
YEREL

SİVASSPOR'DA SAKAT FUTBOLCULAR CAN SIKIYOR
Gemerek'te uçurtma şenliği düzenlendi
YEREL

GEMEREK'TE UÇURTMA ŞENLİĞİ DÜZENLENDİ
Yaz'a fit girmek isteyenler salonlara doldu.
YEREL

YAZ'A FİT GİRMEK İSTEYENLER SALONLARA DOLDU.
Gürün'de Ülkü Ocakları'ndan Ozan Manas konseri
YEREL

GÜRÜN'DE ÜLKÜ OCAKLARI'NDAN OZAN MANAS KONSERİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin yatak odası pozları
ŞİPŞAK

DİDEM SOYDAN'IN YATAK POZUNA BEĞENİ YAĞDI

 1
  • 2 Bella Hadid gecelerde...
  • 3 Adından bir kez daha söz ettirdi!
  • 4 İşte Mahmut Tuncer'in kızı