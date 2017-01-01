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Boluspor ilk 6'da kalmak istiyor

02 Mayıs 2017 Salı, 15:23


BOLU (AA) - Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkçı, TFF 1. Lig'de bulundukları 6. sıradan aşağıya inmek istemediklerini söyledi.

Çarıkçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde 47 puanla 6'ncı sırada bulunduklarını, sahalarında peş peşe Adana Demirspor ve Şanlıurfaspor ile karşılaşacaklarını belirtti.

Son haftalarda iyi bir çıkış yakaladıklarını kaydeden Çarıkçı, "Ligde şu an ilk 6 içerisindeyiz ve oradan inmek istemiyoruz. Ligin son 4 haftasında yapacağımız maçların tamamını kazanmak istiyoruz." dedi.

Adana Demirspor ile Bolu Atatürk Stadı'nda oynayacakları maçın 4 Mayıs Perşembe günü saat 16.30'da başlayacağını aktaran Çarıkçı, "Bu karşılaşma için passolig alana bileti bedava yaptık. Bu çalışmayla Adana Demirspor maçının yanı sıra Şanlıurfaspor müsabakasına taraftarımızın ilgisini artırmak istiyoruz." diye konuştu.

Başkan Çarıkçı, taraftar desteğine ihtiyaç duyduklarını belirterek, bunun için yerel yöneticilerle görüştüklerini sözlerine ekledi.

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