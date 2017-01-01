Üniversitelilerden gönüllü cami temizliği

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SİNOP (AA) - Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünde öğrenim gören 2'si Türkmenistan uyruklu 6 öğrenci, "Topluma Hizmet Uygulamaları" dersi kapsamında kentteki bazı camileri temizledi.

Gönüllü olarak camileri temizleyen öğrenciler, bir yandan derslerini çalışırken bir yandan da toplum yararına faydalı işler yapıyor.



Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Ömür Bilsay Kul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerinin Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında cami temizleme önerisini mutluluk duyarak kabul ettiğini söyledi.

Temizlik yapılan camilerin tarihi olmasına özen gösterdiklerini vurgulayan Kul, Türkmenistan'dan gelen öğrencilerin temizlik yaparken Türk tarihini de öğrenme fırsatı yakaladıklarını dile getirdi.

Öğrencilerin bu davranışlarının memnuniyet verici olduğunu ifade eden Kul, şunları kaydetti:

"Öğrencilerim bana bu fikirle geldiklerinde hem şaşırdım hem de mutluluk duydum. Onların böyle güzel bir düşünce yapısına sahip olmaları gurur verici. Bizim onların istekleri karşısında yapmamız gereken sadece destek vermekti. Müftülüğümüz konuyla yakından ilgilendi ve destek verdi. Kız ve erkek öğrencilerimiz, sağ olsunlar iki camimizi güzel şekilde temizledi. Öğrencilerimi örnek davranışlarından ötürü tebrik ediyorum."

- "Camileri temiz tutmak hepimizin görevi"

Üniversite öğrencisi Ebru Yılmaz, camilerin en özel mekanlar olduğunu belirtti.

Camilerin sahiplenilmesi gerektiğini dile getiren Yılmaz, cami temizliği yapmanın kendisine huzur verdiğini anlattı.

Cami temizleyerek ne kadar doğru bir iş yaptıklarının bilincinde olduklarını söyleyen Yılmaz, "Kültürel ve dini açıdan çok önemsediğimiz camileri temiz tutmanın hepimizin görevi olduğunu düşünüyorum. Bizler bunu çok iyi bildiğimiz için arkadaşlarımla dersimizi böyle yapmak istedik. Camileri temizlemek bize huzur verdi. Hocamız ve diğer ilgililer de bizlere destek verdiler. Böyle bir etkinliğin içerisinde yer almaktan çok mutlu oldum." ifadelerini kullandı.

Türkmenistan uyruklu Erkin Kuluyez de camilerin herkesin ibadetini yerine getirdiği özel mekanlar olduğunun altını çizerek, "Ben ve arkadaşlarım bunu çok önemsiyoruz. Temizlik yaparken de bu o manevi hissiyatı yaşama fırsatımız oldu." dedi.