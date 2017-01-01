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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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Sakarya'daki silahlı saldırı

02 Mayıs 2017 Salı, 15:25

SAKARYA (AA) - Sakarya'da 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, olayla ilgisi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 12'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye getirilen 12 şüphelinin savcılık sorguları devam ediyor.

Gözaltına alınan diğer 2 kişinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmanın tüm yönleriyle devam ettiği bildirildi.

- Olay

1. OSB'deki Nakliyeciler Sitesi'nin önüne 25 Nisan'da gelen yaklaşık 20 kişilik gruptan bazıları, çevreye ateş açmış, açılan ateş sonucu 7 kişi yaralanmıştı. Saldırıda ağır yaralanan Diyar Ayan, Yenikent Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Diyar Ayan, saldırının yapıldığı Nakliyeciler Sitesi yakınında bulunan Ümit Erdal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisiydi.

Silahlı saldırı olayı ile ilgili Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, olayla ilgisi olduğu iddiasıyla 26 kişi gözaltına alınmıştı.

Emniyette işlemleri tamamlanan 10 şüpheli, 30 Nisan'da çıkarıldıkları Sakarya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı.


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