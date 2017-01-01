Osmaniye'de "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenlikleri"

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OSMANİYE (AA) - Kadirli ilçesinde, belediye tarafından hazırlanan ve 10 okuldan 250 öğrencinin katıldığı "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenlikleri" başladı.



Şenlikte öğrenciler 5 Mayıs'a kadar unutulmaya yüz tutmuş "yağ satarım, bal satarım", "mendil kapmaca", "tombik" ve "yakan top" gibi oyunlar oynayacak.



Şenliklerin başlama atışını yapan Belediye Başkanı Ömer Tarhan, şenliklerle geçmişte oynanan çocuk oyunlarının yeniden hayata kazandırılmasının amaçlandığını söyledi.

Tarhan, şenliğin 5 Mayıs günü uçurtma yarışmasıyla sona ereceğini belirterek, "Unutulmaya yüz tutan eski çocuk oyunlarımızı tekrar eski canlılığına kavuşturmak istiyoruz. Çocuklarımız bu oyunlarla kazanmayı, kaybetmeyi öğreniyorlar. Bu tür etkinliklerle çocuklarımızın geleneksel oyunları öğrenerek kültürel mirasa sahip çıkmalarını sağlayacağız." diye konuştu.



Mehmet Nuri Arıoğlu Ortaokulu 1. sınıf öğrencisi Merve Bal, ilk defa çocuk oyunları şenliklerine katıldığını söyleyerek, "Çocuk oyunları şenliğine katıldığım için mutluyum. Arkadaşlarıma güveniyorum, inşallah başarılı oluruz." dedi.

Beden eğitimi öğretmeni Lokman Azim de şenliklere 2 grupta 10 takımın katıldığını, en çok puanı alan takımın birinci olacağını ve öğrencilere kupa, madalya gibi çeşitli hediyelerin verileceğini aktardı.

