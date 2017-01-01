"Şehirler ve Kaleler" Mail Art Sergisi Baksı Müzesi'nde açıldı

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BAYBURT (AA) - Bilim ve Sanat Merkezlerine yönelik düzenlenen "Şehirler ve Kaleler" konulu Ulusal Mail Art (Posta Sanatı) resim yarışmasının sergi ve ödül töreni Bayburt'ta gerçekleştirildi.

Baksı Müzesince bu yıl 5'incisi 11-13 Mayıs'ta yapılacak "Baksı Müzesi Öğrenci Sanat Şenliği" kapsamında organize edilen ve Milli Eğitim Bakanlığı ile PTT Genel Müdürlüğünün de destek verdiği yarışmaya, ülke genelindeki Bilim ve Sanat Merkezlerinden 528 resimle katılım oldu.

Yarışmanın ardından Baksı Müzesi'nde düzenlenen ödül töreninde konuşan Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, bu yarışma için hayallerini resme aktaran çocukların yarının büyükleri olduğunu ve sanat başta olmak üzere her alanda desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Özellikle sanat alanındaki desteğin önemine dikkati çeken Kılıç, "Bu insanlar yarın bir siyasetçi, bir bürokrat oldukları zaman bulundukları konumda çevrelerine çok değişik bir ufukla bakacak. O nedenle bu tür etkinliklerin hız kesmeden devam etmesi ve toplumumuzda belli bir yere gelmesi lazım, buna muhtacız. Sanat bir toplumun ayağa kalkmasının en ince püf noktasıdır." dedi.

Baksı Müzesi Kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan ise Baksı Kültür Sanat Vakfı'nın iki odağı olduğunu belirterek bunlardan birinin çocuk, diğerinin de kadın olduğunu dile getirdi.

Türkiye genelindeki Bilim ve Sanat Merkezlerinin matematik ve duygusal zeka bağlamında yetenekli çocukları destekleyen önemli kuruluşlar olduğunu ifade eden Koçan, şunları kaydetti:

"Mail art sanatını, sanata çok meraklı İtalyan bir iş insanı 'Mektuplaşırken acaba sanata yeni bir akış bu iletişim kanalından sağlayabilir miyiz' düşüncesiyle hobi düzeyinde başlatmış. Mail art aslında şunu gündeme getiriyor: Birincisi bizim iletişim kanalımızı diri tutuyor, ikincisi de madem bu kullanılan bir kanal, o zaman onu sanatsal yaratıcılık açısından da aktive edelimdir. O açıdan mail art, internetin olduğu bir dünyada, mektup yazmayı unuttuğumuz bir dünyada o geleneği diri tutan bir şeydir."

Konuşmaların ardından yarışmanın birincisi Sinop Bilim ve Sanat Merkezi'nden Göktan Aktan, ikincisi Şehit Polis Mehmet Karacatilki Bilim ve Sanat Merkezi'nden Duru Erbil ile üçüncüsü Kahramanmaraş Bilim ve Sanat Merkezi'nden Ali Arslan'a ödül ve hediyeleri verildi.

Program, yarışmaya katılan eserlerden oluşan serginin gezilmesi ile sona erdi.