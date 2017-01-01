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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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AKİB'in ihracatı arttı

02 Mayıs 2017 Salı, 15:41

MERSİN (AA) - Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Zeki Kıvanç, birliğin nisan ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,9 artarak 1 milyar 7 milyon dolara çıktığını belirtti.

Kıvanç, yaptığı yazılı açıklamada, referandum gündemine yoğunlaşan ekonominin, ihracat rakamlarını da bir nebze olsa etkilediğini ifade etti. Buna rağmen birliğin ihracatının, Türkiye ortalamasının üzerinde yükselmeye devam ettiğine dikkati çeken Kıvanç, "AKİB olarak ihracatımız, hızını çok az keserek de olsa artışa devam etti. Bundan sonraki süreçte ekonomimizdeki istikrarın ihracata da olumlu yansımalar getireceğine ve yüksek artış oranları göreceğimize inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Akdeniz İhracatçı Birliklerinin nisan ayı ihracatının 1 milyar 7 milyon dolara yükseldiği, geçen sene nisan ayına oranla yüzde 15,9 oranında bir artış olduğu görülüyor." ifadesini kullanan Kıvanç, şunları kaydetti:

"2016 ve 2017’yi ilk 4 ay olarak değerlendirdiğimizde ise 2016 yılının ilk 4 ayında 3 milyar 320 milyon dolar olan ihracatımızın 2017 yılının ilk 4 ayında 4 milyar 303 milyon dolara yükseldiği ve yüzde 29,6 oranında arttığı görülüyor. AKİB, Türkiye geneli ihracata yaptığı yüzde 8,5’lik katkıyla da en fazla ihracat yapan dördüncü genel sekreterlik konumunu koruyor. 2017 yılı nisan ayında, 2016 yılının nisan ayına göre ülke olarak yüzde 4 oranında daha fazla ihracat yaptık. AKİB gösterdiği yüksek performansla nisan ayında da Türkiye geneli ihracatta yakalanan 11 milyar 865 milyon dolarlık ihracatta önemli pay sahibi oldu."


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