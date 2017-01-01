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Mevlana'nın Konya'ya gelişinin 789. yıl dönümü

02 Mayıs 2017 Salı, 15:43
Mevlana'nın Konya'ya gelişinin 789. yıl dönümü

KARAMAN (AA) - Mevlana Celaleddin Rumi'nin ailesiyle Konya'ya gelişinin 789. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Karaman'da temsili uğurlama töreni düzenlendi.

Aktekke Kent Meydanı'ndaki programda Uluslararası Mevlana Vakfı Sema Grubu gösteri sundu.

Konya Ramazan Danış Tiyatrosu sanatçıları, Mevlana ve ailesinin Karaman'dan Konya'ya göç etmesini canlandırdı.

Mevlana'nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hazreti Mevlana’yı temsili olarak Karaman’dan Konya’ya uğurladıklarını söyledi. Etkinliklerin her yıl artan ilgiyle gerçekleştirildiğini dile getiren Bayru, “Bunca yıl Karaman Hazreti Mevlana’yı kucakladı. Her sene gelişen, büyüyen ilgi ile Karaman’ı da dünya çapında anlatabilmek adına törenlerimize devam edeceğiz.” dedi.

Törene, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, kurum ve kuruluşların temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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