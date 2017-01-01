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TRABZON (AA) - Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce, Trabzon Devlet Tiyatrosu organizasyonunda düzenlenen "18. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" başladı.

Atatürk Alanı Meydan Parkı'nda düzenlenen açılış törenine, Trabzon Vali Vekili Şükrü Kara, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Nejat Birecik, Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcısı Erdal Küçükkömürcü, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzon Devlet Tiyatrosu Müdürü Uğur Keleş ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali Vekili Kara, törende yaptığı konuşmada, Trabzon'un tarihi bir kent olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Trabzon tarihi mirasın zengin olduğu ve ülke birlik ve beraberliğiyle çimento olan illerimizden bir tanesi. Biz elimizdeki malzemeyi, geçmişten ecdat yadigarı olan değerlerimizi kültürümüzle, sanatımızla ne kadar işleyebiliyorsak, bu çimentoyu daha iyi bir şekilde kullanma cihetine gidiyoruz demektir. Bu vesileyle programımızı sürekli hale getirerek bize 18. seneyi yaşatanlara huzurlarınızda teşekkür ediyorum."

"Devletimiz, cumhuriyetimiz bir kültür devletidir" ifadesini kullanan Kara, "Biz ulusal kültürümüzü, milli kültürümüzü işlemeli ve yeni nesillere birlikte yaşamanın ve dayanışarak, büyüyerek gelişmenin yollarını göstermeliyiz. Bunun yolu sanattan geçiyor. Bu kentin değerlerini, geçmişten bize gelen bütün değerlerini biz işlemeliyiz." diye konuştu.

Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcısı Küçükkömürcü, sanatın önemine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Sanat, saygı ve sevginin yücelmesine çağlar boyunca hizmet etti. Ne salt bir oyundur tiyatro, ne salt bir eğlence. Tiyatro, zamanı, mekanı, sınırları aşan bir sevgi köprüsüdür. Bizler de devlet tiyatrosu olarak, tiyatro sanatının bu gücü ile sahnelerimizi başka uluslara açtık. Karadeniz'in deniz maviliğinin coşkusu ve Karadeniz insanının kucaklayıcı yapısının gücünü de arkamıza alarak her yıl Trabzon Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali'ni gerçekleştiriyoruz. Dünyanın çeşitli yerlerinden değerli sanatçıları Trabzon'da ağırlamanın sorumluluğunu yüreklerimizle hissediyoruz."

Trabzon Devlet Tiyatrosu Müdürü Keleş de festivalin bu yıl 18'incisini düzenlemekten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Trabzon Devlet Tiyatrosu duruşu ile sadece dünya ülkeleri ve tiyatro arasında bir köprü vazifesiyle kalmayıp, tiyatro bayrağını göndere çekerek sanatın aydınlığıyla dünya barışına ciddi bir katkı sunmaktadır. Şehrin 18. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali'ne duyduğu heyecanını ve oyunlara gösterdiği ilgiyi gurur madalyonu olarak taşıyoruz. " ifadelerini kullandı.

Gümrükçüoğlu ve Birecik'in de birer teşekkür konuşması yaptığı program, halk oyunları gösterileriyle devam etti.

Festivale katılanlar daha sonra Atatürk Alanı'ndan Trabzon Devlet Tiyatrosu binasının önüne kadar yürüdü. Festival kapsamında tiyatro sanatçılarının kostümlü olması vatandaşların ilgisini çekti.

- 7 ülkeden tiyatro toplulukları misafir edilecek

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce Trabzon Devlet Tiyatrosunun (TDT) organizasyonunda 2-20 Mayıs'ta gerçekleştirilecek festivalde, Litvanya, Kazakistan, Rusya, Ukrayna, İspanya, Romanya ve Bosna Hersek'ten 8, Türkiye'den de bir grup, 2 farklı sahnede 21 temsil verecek.

Festival, Litvanya-Aura Dans Tiyatrosu'nun saat 20.00'de Haluk Ongan Sahnesi'nde gerçekleştireceği "Godos" adlı gösteriyle başlayacak.