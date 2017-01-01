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YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
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FETÖ/PDY'nin "mahrem memurlarına" yönelik operasyon

02 Mayıs 2017 Salı, 15:57

ZONGULDAK (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, yazı işleri müdürü, mübaşir, katip, infaz koruma ve denetimli serbestlik memuru 10 şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Zonguldak Adliyesi, Devrek Açık Cezaevi ile Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezinde FETÖ üyesi olduğu öne sürülen memurlara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, yazı işleri müdürü H.A, zabıt katipleri E.A. ve Ş.K, mübaşir M.G, infaz koruma memurları B.T. ve O.A, Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezinde görevli memurlar G.H, O.T. ve H.İ.G. ile cezaevinde kaloriferci olarak görev yapan Y.B. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan bir zabıt katibinin evinde yapılan aramada, kitap içine saklanmış "B" serisi 1 dolar ele geçirildi.

Örgütün "mahrem memurları" olduğu iddia edilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, bir şüphelinin de yakalanması için çalışma sürüyor.

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