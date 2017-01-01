Erdoğan'ın ziyareti Hint düğünü sektörünü umutlandırdı

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ANTALYA (AA) - Inventum Mice Turizm şirketi yöneticisi Bünyat Özpak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hindistan ziyaretiyle ilgili "Tanıtım açısından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temasları ve düğün turizmini gündeme getirmesi çok önemli. Türkiye'deki turizm profesyonellerinin gözünün oraya çevrilmesini ve oradakilerin de dikkatini Türkiye'ye, Antalya'ya çekmesini sağladı." dedi.

Özpak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hindistan ziyareti sırasında "düğün turizmi"ne ilişkin yaptığı açıklamaların sektörü mutlu ettiğini söyledi.

"Bizim bu tür açıklamalara ihtiyacımız var." diyen Özpak, Erdoğan'ın oradaki görüşmelerinin çok önemli olduğunu ifade etti. Bütün dünyanın Hint düğünlerinin peşinde koştuğuna dikkati çeken Özpak, Erdoğan'ın Hindistan ziyaretinin faydasını ilerde göreceklerine inandığını dile getirdi.

Hint düğünlerinin cazibesinin çok yüksek harcamalar yapılmasından kaynaklandığına işaret eden Özpak, bir Hintli için doğumu ile ölümü arasındaki en önemli olayın düğün olduğunu ve bu nedenle bütün Hintlilerin çocuklarının doğumundan itibaren birikim yaptığını ve bu birikimi düğünde harcadıklarını anlattı.

Hintlilerin birçoğunun düğününü yurt dışında gerçekleştirdiğinin altını çizen Özpak, "Turizm yapma kabiliyeti olan birçok ülke bu düğünlerin peşinden koşuyor. Tanıtım eksikliği sebebiyle biz pastadan pay alamıyoruz. Tayland, Endonezya gibi ülkeler pastadan daha çok pay alıyorlar. İyi bir tanıtımla birçok düğün yapabiliriz. Turizm altyapımız Hintlilerin tercih ettiği ülkelerden çok daha iyi. Tanıtım açısından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temasları ve düğün turizmini gündeme getirmesi çok önemli. Türkiye'deki turizm profesyonellerinin gözünün oraya çevrilmesini ve oradakilerin de dikkatini Türkiye'ye, Antalya'ya çekmesini sağladı." dedi.

- 130 Hintli düğün şirketi Antalya'ya gelecek

Dünyada hizmet anlamında Antalya gibi bir kent bulunmadığını dile getiren Özpak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şirket olarak yıllardır tanıtım yapıyoruz. En büyük tanıtım faaliyetini gerçekleştiren şirketiz ama artık çay kaşığı ile olmuyor. 28 Mayıs ile 1 Haziran tarihlerinde Hindistan'dan 130 üst düzey Hint düğün şirketini Belek Turizm Merkezi'ndeki Rixos Premium Hotels'de ağırlıyoruz. Bu organizasyon iki ülke arasında düğün turizmine yönelik yapılmış en büyük tanıtım faaliyeti anlamını da taşıyor. Ayrıca Rusya ve Ukrayna'dan da 100 üst düzey acente gelecek. Daha önce yapılmamış, hedefe yönelik bir organizasyon olacak. Bu organizasyonla çok büyük tanıtım açığını kapatacağımıza eminiz."

Bir düğünde 75 milyon dolar harcayan Hintli aileler olduğunu aktaran Özpak, yurt dışında yapılan Hint düğünlerinin yıllık cirosunun 8-10 milyar dolar arasında olduğunu ve iyi bir tanıtım ile bu pastadan aldıkları payı artırmayı amaçladıklarını kaydetti.

Bu yılki taleplerin hızla artmaya başladığına işaret eden Özpak, "Geçen yıl yaşadığımız düşüşün ardından son 1,5 ayda önemli talepler almaya başladık. Bu sevindirici bir haber. Haftada 2-3 organizasyon görüşmesi yapıyoruz. İlk ailemiz 5 Mayıs'ta geliyor. 750-800 kişilik düğün yapmayı düşünüyorlar. Onları ağırlayacağız ve düğünleri için ülkemizi seçmelerini sağlamaya çalışacağız. Düğünden önce aileler birkaç ülke gezip öyle karar veriyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

- "Otelin renovasyonunda Hint düğünleri için elverişli mekanlar yapılıyor"

Rixos Premium Hotels Genel Müdürü Özgür Çinkılıç da Hint düğünlerinin Türk turizmciler için önemli bir pazar olduğunu dile getirdi. Hindistan'da insanların düğünleri hayatı boyunca yaptığı en önemli aktivite olarak gördüğüne dikkati çeken Çinkılıç, şöyle konuştu:

"Birçok ülke, destinasyon Hint pazarından maksimum oranda pay almaya çalışıyor. Biz otelciler de özel hazırlıklar yapıyoruz. Kış döneminde otelin renovasyonunda Hint düğünleri için elverişli mekanlar oluşturmaya dikkat ettik. İşin uzmanları tarafından yapılan yönlendirmelerle 3 mekan oluşturduk. İki haftada bir görüşme yapıyoruz. 2016 sektör açısından kötü bir yıldı ama 2017'de ciddi bir toparlanma olacağını düşünüyorum. 2018 yılında ise Hint düğün pazarında Türkiye'nin söz sahibi bir ülke konumuna geleceğini düşünüyorum."

Türkiye'de otellerin donanımlı ve yaz mevsiminin uzun olduğuna işaret eden Çinkılıç, "Otellerde Hintliler için alternatif birçok mekan sunabiliyoruz. Hintliler otele ödenen paranın 7-8 katı kadar organizasyona para ödüyorlar. Kötü mekanları bile güzelleştirirken Türkiye'deki çok kaliteli mekanları daha da güzel hale sokabiliyorlar. Antalya'daki otellerde ormanlık alan, plaj, lüks salonlar hepsini bir arada bulabiliyorlar. Kente gelen Hintli organizatörler de otellerden etkileniyorlar." diye konuştu.