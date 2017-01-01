Edirne'de 66 kaçak ve sığınmacı yakalandı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

EDİRNE (AA) - Edirne'de, yasa dışı yoldan yurt dışına çıkmak isteyen 66 kaçak ve sığınmacı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gerçekleştirilen yol kontrollerinde yurt dışına yasa dışı yoldan çıkma girişiminde olan 66 kaçak ve sığınmacı tespit etti.

Ekipler, Havsa, Keşan ve Uzunköprü ilçelerinde yakalanan Pakistan, Afganistan, Bangladeş ve Suriye uyruklu 66 kaçak ve sığınmacı, İl Göç İdaresine teslim edildi.

Kaçaklara kılavuzluk ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişi ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

