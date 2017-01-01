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31 yıllık su hasreti son buldu

02 Mayıs 2017 Salı, 16:06
31 yıllık su hasreti son buldu

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman merkeze bağlı Küçükoluklu mezrasının 31 yıllık su hasreti, açılan sondajla bitti.

İndere köyüne bağlı 20 haneli Küçükoluklu mezrası, 1986 yılından bu yana susuzluk yaşıyordu.

İl Özel İdaresince 10 yıl önce köyde sondaj açıldı ve su bulundu. Daha sonra köye su şebekesi döşendi ancak bir ay geçmeden su kurudu.

Vatandaşlar, 4 kilometre mesafedeki İndere'den tankerlerle getirdiği suyu kullanarak yaşamlarını sürdürdü. Yapılan 10 sondajdan da su çıkmadı.

Adıyaman İl Özel İdaresince mezraya çağırılan özel bir şirket, saniyede 1,8 litre suyun aktığı bir sondaj açtı.

- Suyu görünce sevinçten ağladılar

Şirketin sahibi Kemal İnce, gazetecilere yaptığı açıklamada, üç defa sondaj çalışması yaptıklarını belirterek, "Çok şükür üçüncüsünde suyu çıkardık. Köy halkından bazıları, suyu görünce sevinçten ağladı." dedi.

Mezrada yaşayan Halit Mermer, İl Özel İdaresinin desteğiyle suya kavuşmanın sevincini yaşadıklarını belirterek, "Çok şükür. Artık günlük işlerimizi yapıyoruz, çamaşırlarımızı yıkayabiliyoruz. Suyun gelmesini sağlayan herkesten Allah razı olsun." diye konuştu.

Fatma Mermer de 53 yaşında olduğunu dile getirerek, köyde ilk defa su gördüğünü ifade etti.

Mermer, "10-15 gündür suya kavuştuk. Eve gelip suyu gördüğümde çok mutlu oluyorum. Köyümüze su getirenlerden Allah razı olsun." dedi.

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