Gazeteci yazar Albayrak kitaplarını imzaladı

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TRABZON (AA) - Gazeteci yazar Sadık Albayrak, yeni jenerasyonun bir kültür devrimine zemin hazırladığını söyledi.

Albayrak, Trabzon Büyükşehir Belediyesince Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezinde organize edilen "4. Trabzon Kitap Fuarı"nda kitaplarını imzaladı.

Kitapseverlerle bir süre sohbet eden Albayrak, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu tür etkinliklerin önemli olduğunu belirtti.

Albayrak, yerel tarih yazılmadan genel tarihin yazılamayacağına dikkati çekerek, "Tepeden inmecilik siyasette olduğu gibi kültürde de bu böyleydi. Milli ve yerli romanlar yok ama Shakespeare, Victor Hugo'nun Sefilleri, Goethe'nin ve Dostoyevski'nin kitapları... Bu kültür emperyalizminin 300 yıllık bir yayılmasıdır." dedi.

Türkiye'de bu anlamda yeterli gelişmenin yaşanamadığını vurgulayan Albayrak, "Yerli kültür tutmamış, hepsi adaptasyon ve taklit suretiyle devam etmiştir. Şimdi ise her şey aslına döner... Yeni jenerasyon bir kültür devrimine zemin hazırlıyor." diye konuştu.

Trabzon'un tarih ve kültür birikimine ilişkin çeşitli örnekleri aktaran Albayrak, kitaplarını yazarken dikkat ettiği hususları şöyle sıraladı:

"Kitaplarım, yerel tarihi belgelerden hareket ettiğim için ilgi uyandırıyor. Bu alanda ilktir ama bunun ilk olmasının sebebi de pek çok akademisyenin aleyhinde olmuştur. Ben bir belge koymuşsam ve bu belge zülfü yare dokunuyorsa, ortaya konan sapık yolu belgelerle cerh ediyorsa, onu herhangi bir akademisyen belge olarak kullandığında, o kitabı akademik olarak kabul etmiyorlar."

Yazarlar ile okuyucuların bir araya getirildiği etkinlikleri önemsediğini belirten Albayrak, bu konuda tutucu davranılmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

Bu yıl 90 yazar ve 90 yayınevinin katılımıyla gerçekleştirilen fuar, 7 Mayıs'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.



