Kayseri'de ırmağa düşen çocuğun kaybolması

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de balık tutmaya çalışırken Kızılırmak'a düşerek kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor.

Kızılırmak'a düşen 14 yaşındaki 7. sınıf öğrencisi Çağlar Özcan'ı arama çalışmalarına, Mersin ve Konya'dan gelen polis balık adamlar ile Kayseri itfaiyesi, AFAD ve UMKE ekiplerinin yanı sıra, İstanbul İtfaiyesi Su Altı Arama Timi ile Ankara'dan Jandarma Komando Özel Asayiş ve Kurtarma Tugay Komutanlığı Su Altı Arama Timi de katıldı.

Ekipler, aramaların 7. gününde Kızılırmak'ın yaklaşık 14 kilometrelik alanını su altı sonar sistemi ve 4 bot ile taradı. Gönüllülerin de katıldığı aramalar devam ediyor.

Kocasinan ilçesine bağlı Yemliha Mahallesi'ndeki dedesi Mehmet Savaş'ı ziyarete gelen Özcan, 26 Nisan'da iki arkadaşıyla balık tutmaya çalıştığı sırada ırmağa düşen terliğini almak isterken suya düşmüştü.