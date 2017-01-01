02 MAYIS 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Gençlerden lösemili çocuklara iplikten peruk

02 Mayıs 2017 Salı, 16:39

GAZİANTEP (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyesi gençler, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Onkoloji Hastanesinde tedavi gören lösemili çocuklara ipliklerden yaptıkları perukları verdi.

TÜGVA üyesi gençler, sosyal sorumluluk projesi kapsamında, lösemili çocuklar için iplik kullanarak yaptıkları rengarenk peruklar ve çeşitli oyuncaklarla GAÜN Onkoloji Hastanesini ziyaret etti.

Tedavileri sırasında saçları dökülen çocuklara perukları hediye eden gençler, onlarla sohbet edip oyunlar oynadı, yapboz ve boyama yaptı.

Çocuklar ise kendileriyle ilgilenen ablalarına teşekkür etti.

Gönüllülerden Hümeyra Bozgeyik, hasta çocukların yüzlerini güldürebilmek için böyle bir etkinlik düşündüklerini söyledi.

Bu sayede hem kendilerinin hem de çocukların mutlu olduğuna değinen Bozgeyik, "Kendi emeğimizle kızlar ve erkekler için peruklar yaptık. Oyuncaklar ve boyama kitapları aldık. Buraya gelip onlarla zaman geçirmek istedik. Biraz olsun yüzlerini güldürebildiysek ne mutlu bize." dedi.

İLGİLİ HABERLER
Şahinbey Belediyesi Mayıs ayı Meclis toplantısı yapıldı
YEREL

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ MAYIS AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI
Eğitimde alternatif yaklaşım
YEREL

EĞİTİMDE ALTERNATİF YAKLAŞIM
GSO eski yönetim kurulu başkanı kamil şerbetçi mezarı başında anıldı
YEREL

GSO ESKİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI KAMİL ŞERBETÇİ MEZARI BAŞINDA ANILDI
Gaziantep'te yolcu minibüsü devrildi: 7 yaralı
YEREL

GAZİANTEP'TE YOLCU MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ: 7 YARALI
Şehitkamil'de bozuk ve bakımsız yollar onarılıyor
YEREL

ŞEHİTKAMİL'DE BOZUK VE BAKIMSIZ YOLLAR ONARILIYOR
ROBOGAMES'in şampiyonları Gaziantep'ten
YEREL

ROBOGAMES'İN ŞAMPİYONLARI GAZİANTEP'TEN

Akrida Anaokulu Gaziantep'te ilk şubesini açtı
YEREL

AKRİDA ANAOKULU GAZİANTEP'TE İLK ŞUBESİNİ AÇTI
Taşra mahallelerin yolları asfaltlanıyor
YEREL

TAŞRA MAHALLELERİN YOLLARI ASFALTLANIYOR
Sanko Sanat Galerisi'nde Sergi
YEREL

SANKO SANAT GALERİSİ'NDE SERGİ
Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL

GAZİANTEP TİCARET BORSASI
Gaziantep'te kültür-sanat
YEREL

GAZİANTEP'TE KÜLTÜR-SANAT
SANKO Üniversitesi'nde Halka Açık Konferans
YEREL

SANKO ÜNİVERSİTESİ'NDE HALKA AÇIK KONFERANS
Ülkücü işçiler birlik ve beraberlik gecesinde bir araya geldi
YEREL

ÜLKÜCÜ İŞÇİLER BİRLİK VE BERABERLİK GECESİNDE BİR ARAYA GELDİ
1 Mayıs Dülük tabiat parkında kutlandı
YEREL

1 MAYIS DÜLÜK TABİAT PARKINDA KUTLANDI
Başkan Tahmazoğlu, Düztepe Polis Karakolunun son halini inceledi
YEREL

BAŞKAN TAHMAZOĞLU, DÜZTEPE POLİS KARAKOLUNUN SON HALİNİ İNCELEDİ
Gaziantep'in ihracatı arttı
YEREL

GAZİANTEP'İN İHRACATI ARTTI
Gaziantep Nisan Ayı ihracatı açıklandı
YEREL

GAZİANTEP NİSAN AYI İHRACATI AÇIKLANDI
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
YEREL

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ

Gaziantep'te 1 Mayıs coşkusu
YEREL

GAZİANTEP'TE 1 MAYIS COŞKUSU
GKV Ortaokulunda Langırt Turnuvası ilgi gördü
YEREL

GKV ORTAOKULUNDA LANGIRT TURNUVASI İLGİ GÖRDÜ
Müsiad'dan 1 Mayıs kutlaması
YEREL

MÜSİAD'DAN 1 MAYIS KUTLAMASI
Güneydoğulu ihracatçılar ihracatta vites yükseltti
YEREL

GÜNEYDOĞULU İHRACATÇILAR İHRACATTA VİTES YÜKSELTTİ

Gaziantep Ülkü Ocaklarından uyuşturucu ile mücadele için dev proje
YEREL

GAZİANTEP ÜLKÜ OCAKLARINDAN UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İÇİN DEV PROJE
Vali Yerlikaya'dan 1 Mayıs kutlaması
YEREL

VALİ YERLİKAYA'DAN 1 MAYIS KUTLAMASI
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin yatak odası pozları
ŞİPŞAK

DİDEM SOYDAN'IN YATAK POZUNA BEĞENİ YAĞDI

 1
  • 2 Bella Hadid gecelerde...
  • 3 Adından bir kez daha söz ettirdi!
  • 4 İşte Mahmut Tuncer'in kızı