Gençlerden lösemili çocuklara iplikten peruk

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GAZİANTEP (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyesi gençler, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Onkoloji Hastanesinde tedavi gören lösemili çocuklara ipliklerden yaptıkları perukları verdi.

TÜGVA üyesi gençler, sosyal sorumluluk projesi kapsamında, lösemili çocuklar için iplik kullanarak yaptıkları rengarenk peruklar ve çeşitli oyuncaklarla GAÜN Onkoloji Hastanesini ziyaret etti.

Tedavileri sırasında saçları dökülen çocuklara perukları hediye eden gençler, onlarla sohbet edip oyunlar oynadı, yapboz ve boyama yaptı.

Çocuklar ise kendileriyle ilgilenen ablalarına teşekkür etti.

Gönüllülerden Hümeyra Bozgeyik, hasta çocukların yüzlerini güldürebilmek için böyle bir etkinlik düşündüklerini söyledi.

Bu sayede hem kendilerinin hem de çocukların mutlu olduğuna değinen Bozgeyik, "Kendi emeğimizle kızlar ve erkekler için peruklar yaptık. Oyuncaklar ve boyama kitapları aldık. Buraya gelip onlarla zaman geçirmek istedik. Biraz olsun yüzlerini güldürebildiysek ne mutlu bize." dedi.