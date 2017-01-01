Bu yarışı "en yavaş" sürücü kazandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de düzenlenen "Yavaş sürüş" yarışmasında katılımcılar, sonuncu olmak için çaba sarf etti.

Trakya Üniversitesi Bahar Şenlikleri kapsamında, üniversitenin Motosiklet Topluluğunca "Yavaş Sürüş" yarışması gerçekleştirildi.

Motosikleti yavaş sürerek dengede kalabilenin kazandığı yarışmada, 20 metrelik pistte yarışmacılar rakiplerinin gerisinde kalmak için yoğun mücadele verdi.

Eleme usulünün uygulandığı yarışı, bitiş çizgisine en yavaş ve dengesini kaybetmeden ulaşan TÜ Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Nurettin Berk Topçubaşı kazandı. Topçubaşı'na kask hediye edildi.

- "Trafikte pasif güvenlik önlemlerini önemsiyoruz"

Topluluk Danışmanı ve Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İsa Sağıroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışmada kontrol, dikkat ve güvenli sürüşün ön planda olduğunu söyledi.

Tüm yarışmacıların kask taktığını ve korumalık giydiğini anlatan Sağıroğlu, "Trafikte pasif güvenlik önlemlerini önemsiyoruz. Bunların başında kıyafet ve kask geliyor. Tabii güvenli sürüş konusunda eğitimler almak da çok önemli. Trafikte önemli olan hızlı gitmek değil, güvenli ve kontrollü bir şekilde motosikleti kullanmaktır. Pasif ve aktif tüm güvenlik önlemlerini aldıktan sonra motosiklet en güvenli ulaşım araçlarındandır." diye konuştu.

Topçubaşı da ulusal ve uluslararası çeşitli organizasyonlarda yavaş sürüş yarışlarının düzenlendiğini söyledi.

Herhangi bir aracı hızlı kullanmanın, iyi kullanmak anlamına gelmediğini anlatan Topçubaşı, motosiklet ve araç sürüşünde en önemli unsurun güvenlik olduğunu kaydetti.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nun açılışını yaptığı şenlikler, üniversite toplulukları ve organizasyon gruplarının çeşitli etkinlikleriyle devam ediyor.







