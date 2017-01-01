Üniversite öğrencisinin öldürülmesine ilişkin dava

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ADANA (AA) - Adana'da, üniversite öğrencisi 23 yaşındaki İsmail Kandemir Yaluk'un silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili tutuklanan anne, baba ve oğlu ile tetikçi olduğu iddia edilen sanık ve olaya yardımcı olduğu iddia edilen 4 yakınlarının yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Muhammet Emin Kahraman, babası Hüseyin Kahraman ve tetikçi olduğu iddia edilen Harun Erdem ile avukatları geldi. Anne Gülesin Kahraman, tutuklu bulunduğu Tarsus Kadın Cezaevi’nden, tutuksuz sanıklar Ramise Ç. ve Rezzan S. ise Bor Asliye Ceza Mahkemesinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) duruşmaya katıldı. Gökhan Ç. ve Burhan S. ise duruşmaya katılmadı.

Öldürülen gencin akrabaları ve arkadaşları ise gencin fotoğrafının yer aldığı, üzerinde "Daima Bizimlesin Kandemir" yazılı tişört giyerek adliyeye geldi.

Duruşmada, cinayete neden olduğu iddia edilen S.Y. tanık olarak dinlendi.

Öldürülen İsmail Kandemir Yaluk ile sevgili olduklarını ancak ayrıldıklarını belirten S.Y, daha sonra ise sanık Muhammet Emin ile arkadaş olduklarını söyledi.

Bu sırada Kandemir'le görüşmelerini sürdürdüklerini ifade eden S.Y, şöyle devam etti:

“Ancak sevgili değildik. Telefondaki bir mesaj yüzünden Kandemir beni tartaklamıştı. Emin ile arkadaşlığımız ise sevgiliye dönüşmüştü. Emin, beni dövmesinden dolayı Kandemir’e takmıştı. Ailem istemeyince Emin'le arkadaşlığımı bitirdim. Ayrıldığımız gün, Emin ile Kandemir buluşmuş. Emin ‘Ben dolu geldim’ demiş, Kandemir de ona ‘Ben boş geldim’ demiş. Olay günü akşamı Kandemir bu yaşananları bana anlatmıştı. Emin’den sonra Kandemir ile görüşmeye devam ettim. Emin, telefon açıp düzeleceğini söyleyip benimle görüşmek istedi. Ben de ‘düzel öyle görüşelim’ dedim. Emin beni korkutmak için kendisini bile bıçaklamıştı."

Muhammet Emin Kahraman da hatasının S.Y’yi tanımak olduğunu belirterek suçsuz olduğunu savundu.

Baba Hüseyin Kahraman da olayla hiçbir ilgisinin olmadığını ileri sürerek "S.Y'yi tanımıyorum. Bu kız benim gelinim değil, torunumun annesi değil ki onun namusunu temizlemek bana düşmüş olsun. Bir de ben karımı tanıyorum. Karım Suriye’deki savaşı bile benim çıkarttığımı söyleyecek birisidir. " ifadesini kullandı.

Anne Gülsen Kahraman da kimseyi azmettirmediğini, vicdanının rahat olduğunu öne sürdü.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamına, tetikçi olduğu öne sürülen Harun Erdem’in panik atak hastası olup olmadığının belirlenmesi için Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine sevk edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Merkez Çukurova ilçesinde, 13 Mayıs'ta Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü öğrencisi İsmail Kandemir Yaluk, annesi Aysel Yaluk ile evinin önüne geldiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Vücuduna 5 kurşun isabet eden Yaluk, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Soruşturma kapsamında Yaluk'un kız arkadaşı S.Y'nin eski erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Muhammet Emin, annesi Gülesin ve babası Hüseyin Kahraman ile ablaları Ramize Ç. ve Rezzan S. ile enişteleri Burhan S. ve Gökhan Ç. gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Muhammet Emin Kahraman ile anne ve babası tutuklanmış, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Tetikçi olduğu ileri sürülen Harun Erdem ise 9 Ağustos 2016'da polis ekiplerince saklandığı Ceyhan ilçesindeki bir evde yakalanmasının ardından tutuklanmıştı.

İddianamede, tetikçi olduğu ileri sürülen Erdem, Muhammet Emin Kahraman ile annesi ve babasının ağırlaştırılmış müebbet, olaya yardımcı olduğu ileri sürülen 4 yakınının ise 5'er yıl hapisle cezalandırılması istenmişti.



