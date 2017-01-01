02 MAYIS 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Üniversite öğrencisinin öldürülmesine ilişkin dava

02 Mayıs 2017 Salı, 16:43

ADANA (AA) - Adana'da, üniversite öğrencisi 23 yaşındaki İsmail Kandemir Yaluk'un silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili tutuklanan anne, baba ve oğlu ile tetikçi olduğu iddia edilen sanık ve olaya yardımcı olduğu iddia edilen 4 yakınlarının yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Muhammet Emin Kahraman, babası Hüseyin Kahraman ve tetikçi olduğu iddia edilen Harun Erdem ile avukatları geldi. Anne Gülesin Kahraman, tutuklu bulunduğu Tarsus Kadın Cezaevi’nden, tutuksuz sanıklar Ramise Ç. ve Rezzan S. ise Bor Asliye Ceza Mahkemesinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) duruşmaya katıldı. Gökhan Ç. ve Burhan S. ise duruşmaya katılmadı.

Öldürülen gencin akrabaları ve arkadaşları ise gencin fotoğrafının yer aldığı, üzerinde "Daima Bizimlesin Kandemir" yazılı tişört giyerek adliyeye geldi.

Duruşmada, cinayete neden olduğu iddia edilen S.Y. tanık olarak dinlendi.

Öldürülen İsmail Kandemir Yaluk ile sevgili olduklarını ancak ayrıldıklarını belirten S.Y, daha sonra ise sanık Muhammet Emin ile arkadaş olduklarını söyledi.

Bu sırada Kandemir'le görüşmelerini sürdürdüklerini ifade eden S.Y, şöyle devam etti:

“Ancak sevgili değildik. Telefondaki bir mesaj yüzünden Kandemir beni tartaklamıştı. Emin ile arkadaşlığımız ise sevgiliye dönüşmüştü. Emin, beni dövmesinden dolayı Kandemir’e takmıştı. Ailem istemeyince Emin'le arkadaşlığımı bitirdim. Ayrıldığımız gün, Emin ile Kandemir buluşmuş. Emin ‘Ben dolu geldim’ demiş, Kandemir de ona ‘Ben boş geldim’ demiş. Olay günü akşamı Kandemir bu yaşananları bana anlatmıştı. Emin’den sonra Kandemir ile görüşmeye devam ettim. Emin, telefon açıp düzeleceğini söyleyip benimle görüşmek istedi. Ben de ‘düzel öyle görüşelim’ dedim. Emin beni korkutmak için kendisini bile bıçaklamıştı."

Muhammet Emin Kahraman da hatasının S.Y’yi tanımak olduğunu belirterek suçsuz olduğunu savundu.

Baba Hüseyin Kahraman da olayla hiçbir ilgisinin olmadığını ileri sürerek "S.Y'yi tanımıyorum. Bu kız benim gelinim değil, torunumun annesi değil ki onun namusunu temizlemek bana düşmüş olsun. Bir de ben karımı tanıyorum. Karım Suriye’deki savaşı bile benim çıkarttığımı söyleyecek birisidir. " ifadesini kullandı.

Anne Gülsen Kahraman da kimseyi azmettirmediğini, vicdanının rahat olduğunu öne sürdü.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamına, tetikçi olduğu öne sürülen Harun Erdem’in panik atak hastası olup olmadığının belirlenmesi için Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine sevk edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Merkez Çukurova ilçesinde, 13 Mayıs'ta Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü öğrencisi İsmail Kandemir Yaluk, annesi Aysel Yaluk ile evinin önüne geldiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Vücuduna 5 kurşun isabet eden Yaluk, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Soruşturma kapsamında Yaluk'un kız arkadaşı S.Y'nin eski erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Muhammet Emin, annesi Gülesin ve babası Hüseyin Kahraman ile ablaları Ramize Ç. ve Rezzan S. ile enişteleri Burhan S. ve Gökhan Ç. gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Muhammet Emin Kahraman ile anne ve babası tutuklanmış, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Tetikçi olduğu ileri sürülen Harun Erdem ise 9 Ağustos 2016'da polis ekiplerince saklandığı Ceyhan ilçesindeki bir evde yakalanmasının ardından tutuklanmıştı.

İddianamede, tetikçi olduğu ileri sürülen Erdem, Muhammet Emin Kahraman ile annesi ve babasının ağırlaştırılmış müebbet, olaya yardımcı olduğu ileri sürülen 4 yakınının ise 5'er yıl hapisle cezalandırılması istenmişti.


İLGİLİ HABERLER
&quot;Şampiyonluk hedefinden uzaklaştığımız için istifa ettik&quot;
YEREL

"ŞAMPİYONLUK HEDEFİNDEN UZAKLAŞTIĞIMIZ İÇİN İSTİFA ETTİK"
Kuaförlere kalıcı makyaj eğitimi verildi
YEREL

KUAFÖRLERE KALICI MAKYAJ EĞİTİMİ VERİLDİ
Müzisyen ikizlere Başkan Sözlü'den destek
YEREL

MÜZİSYEN İKİZLERE BAŞKAN SÖZLÜ'DEN DESTEK
Adana'da terör örgütü davası
YEREL

ADANA'DA TERÖR ÖRGÜTÜ DAVASI
Göl Mahallesi'nde kentsel dönüşüm
YEREL

GÖL MAHALLESİ'NDE KENTSEL DÖNÜŞÜM
Sözlü: &quot;Türk Milliyetçileri milli birlik ve bütünlüğün teminatıdır&quot;
YEREL

SÖZLÜ: "TÜRK MİLLİYETÇİLERİ MİLLİ BİRLİK VE BÜTÜNLÜĞÜN TEMİNATIDIR"
ICOMOS heyeti Misis Antik Kenti'nde
YEREL

ICOMOS HEYETİ MİSİS ANTİK KENTİ'NDE

Uçurtmalar gökyüzünü şenlendirdi
YEREL

UÇURTMALAR GÖKYÜZÜNÜ ŞENLENDİRDİ
ÇDSO'dan klasik müzik konseri
YEREL

ÇDSO'DAN KLASİK MÜZİK KONSERİ
Adana Demirspor'da İncebaldır dönemi
YEREL

ADANA DEMİRSPOR'DA İNCEBALDIR DÖNEMİ
Akademik camia Misis'te
YEREL

AKADEMİK CAMİA MİSİS'TE
Geleceğin şampiyon sporcuları Adana'da seçildi
YEREL

GELECEĞİN ŞAMPİYON SPORCULARI ADANA'DA SEÇİLDİ
Adana'daki &quot;estetik&quot; mağduru hemşire
YEREL

ADANA'DAKİ "ESTETİK" MAĞDURU HEMŞİRE

Lokman Hekim Anadolu Lisesi öğrencileri Slovakya'ya gidecek
YEREL

LOKMAN HEKİM ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİ SLOVAKYA'YA GİDECEK
Adana'da sulama kanalında ceset bulundu
YEREL

ADANA'DA SULAMA KANALINDA CESET BULUNDU
Çukurova Cup'ta kupalar sahiplerini buldu
YEREL

ÇUKUROVA CUP'TA KUPALAR SAHİPLERİNİ BULDU
Kulüplerarası Ritmik Cimnastik Yıldız ve Büyükler Grup Birinciliği
YEREL

KULÜPLERARASI RİTMİK CİMNASTİK YILDIZ VE BÜYÜKLER GRUP BİRİNCİLİĞİ
Adana'nın 4 ilçesinde elektrik kesintisi
YEREL

ADANA'NIN 4 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Adana'da kapkaç zanlısı yakalandı
YEREL

ADANA'DA KAPKAÇ ZANLISI YAKALANDI
Adana'da bıçaklı kavga: 2 yaralı
YEREL

ADANA'DA BIÇAKLI KAVGA: 2 YARALI
Yük asansörüyle duvar arasına sıkışan işçi öldü
YEREL

YÜK ASANSÖRÜYLE DUVAR ARASINA SIKIŞAN İŞÇİ ÖLDÜ

Katil zanlısının evi kundaklandı
YEREL

KATİL ZANLISININ EVİ KUNDAKLANDI
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
YEREL

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ

Tufanbeyli'de '1 Mayıs' pikniği
YEREL

TUFANBEYLİ'DE '1 MAYIS' PİKNİĞİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin yatak odası pozları
ŞİPŞAK

DİDEM SOYDAN'IN YATAK POZUNA BEĞENİ YAĞDI

 1
  • 2 Bella Hadid gecelerde...
  • 3 Adından bir kez daha söz ettirdi!
  • 4 İşte Mahmut Tuncer'in kızı