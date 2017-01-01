ADT Almanya yolcusu

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ADANA (AA) - Adana Devlet Tiyatrosu (ADT), 4. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali'nde "Bu Da Geçer Yahu" adlı oyununu sanatseverlerin beğenisine sunacak.

ADT'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti Frankfurt Başkonsolosluğunun himayesinde Tiyatro Frankfurt tarafından 5-15 Mayıs'ta gerçekleştirilecek festivalde, Türk tiyatrosunun önemli eserleri, çok sayıda Türk ve Alman vatandaşı için sahnelenecek.

ADT de festivalde Uğur Saatçi'nin kaleme aldığı, Barış Erdenk'in sahneye koyduğu müzikli ve danslı "Bu da Geçer Yahu" adlı eseriyle perde açacak.

İstanbul'un işgal altından kurtulmasına yardımcı olmaya çalışan bir grup insanın planlarının anlatıldığı oyun, 13 Mayıs Cumartesi günü Theater Rüsselsheim Sahnesi'nde saat 20.00'de izleyicisiyle buluşacak.

Dekor tasarımı Emre Satı, kostüm tasarımı Funda Karasaç, ışık tasarımı Özer Kuşkaya, dansları Sibel Erdenk ve müzikleri ise Emin Serdar Kurutçu'ya ait oyunda, başlıca rolleri Doruk Nalbantoğlu, Mazlum Taşkıran, Fırat Demirağ, Efe Ünsal,Yeliz Tekman, Hülya Yıldız, Burak Erol, Recep Kekil, Ozan Sargın, Dilek Dokumacı, Ömer Bertan, Nazlı Köymen, Berna Tülay Uğurlar, Refik Koral Kısakürek, Mustafa Hardaldalı, Vahit Yöney, Gürcan Alğan, Umut Verdi Boğaç, Zeyrek Yıldız paylaşıyor.