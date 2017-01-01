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YEREL HABERLER  / KASTAMONU HABERLERİ
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1. Kastamonu Kitap Günleri

02 Mayıs 2017 Salı, 17:03
1. Kastamonu Kitap Günleri

KASTAMONU (AA) - 1. Kastamonu Kitap Günleri, 106 yayınevinin katılımıyla başladı.

Vali Vekili Yaşar Karadeniz, Kastamonu Belediyesi Fuar Alanı'nda düzenlenen Kitap Günleri'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, kitabın insan hayatında çok ayrı bir yeri bulunduğunu söyledi.

Teknoloji her türlü imkanı sunsa da bilgi sığlığı denilen şeyin özellikle sosyal medyada yoğun şekilde yaşandığını dile getiren Karadeniz, "Oysa kitaplar öyle değildir. Kitaplar bize her şeyi verir. Kültürümüzü anlatır, içinde bulunduğumuz toplumu verir. Kitaptan uzak durmamalıyız." dedi.

Değişime ayak uydurulması gerektiğini vurgulayan Karadeniz, "Kendimizi değiştirmezsek, geliştirmezsek eskimiş oluruz. Eskimek yaşla ilgili bir şey değildir. Bilgi olarak da eskiyebiliriz. Devamlı okursak, bilgilerimizi güncellersek devamlı hayata bağlı kalınır." diye konuştu.

Belediye Başkanı Tahsin Babaş da kitabın önemini her vesileyle vurguladıklarını belirtti. Kastamonu'nun birçok yazar ve şairi olduğuna dikkati çeken Babaş, şöyle devam etti:

"Bize kitabı özendiren yazar ve şairlerimizin başında Rıfat Ilgaz bulunuyor. Onların bize bıraktırdıkları ile övünürken bizlerin de bir şeyler yapıp gelecek nesillere bırakmamız lazım. Bunun için okuyup kendimizi geliştirmeliyiz. Biz bu konuda elimizden geleni yapıyoruz. Genç nesilleri sanal ortamdan kurtarıp kitaba özendirmemiz gerekiyor."

- Oğlu, Rıfat Ilgaz'ı anlattı

Kitap Günleri'nin onur konuğu olan Rıfat Ilgaz'ın oğlu Aydın Ilgaz da ülke çapında kitap okumanın yaygınlaşması için çeşitli çalışmalar yaptıklarını anlattı. Baba ocağında olmaktan büyük mutluluk duyduğunu anlatan Ilgaz, "Bugün baba ocağımda böyle bir olayda beni onur konuğu olarak davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim." dedi.

Babası Rıfat Ilgaz'dan bahseden Ilgaz, şunları kaydetti:

"Rıfat Ilgaz, Abdurrahman Paşa Lisesi'nden sonra muallim mektebine gitti. Öğrenciyken sınıfındaki arkadaşlarının yaptığı komiklikler ve espriler ile Türkiye'deki eğitim sisteminin ne şekilde olduğunu bize kitaplarında anlattı. Bugün bütün dünyada klasikler arasına girdi. Babam, kanun çıktığında soyadını bu coğrafyanın en büyük dağı olan Ilgaz'dan almıştır."

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi, ardından katılımcılar fuar alanını gezdi.

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