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Karadağ Kanyonu turizme kazandırılacak

02 Mayıs 2017 Salı, 17:04
Karadağ Kanyonu turizme kazandırılacak

ORDU (AA) - Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Karadağ Kanyonu'nun turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı.

Vali İrfan Balkanlıoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş ve beraberindekilerle, Turnasuyu Irmağı üzerindeki kanyonda incelemelerde bulundu.

Balkanlıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ordu'ya son yıllarda gelen yerli ve yabancı turist sayısının arttığına dikkati çekerek, "Turistler farklı yerleri görmek ve gezmek istiyor. Biz de bu düşünceden yola çıkarak kentteki farklı yerleri turizme kazandırma çabasındayız." dedi.

Kentin turizm potansiyelinin son derece yüksek olduğuna dikkati çeken Balkanlıoğlu, turistlerin doğal güzellikleri yerinde görmek ve huzuru bulmak için Ordu'ya geldiğini söyledi.

Keşfedilmemiş turistik yerlerin gerekli bakımlarının yapılıp turizme açılması için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Balkanlıoğlu, Zafer Mahallesi sınırları içindeki Karadağ Kanyonu'nun da turizm açısından son derece önemli olduğuna değindi.

Kanyonun turizme kazandırılması için çalışma başlatıldığını anlatan Balkanlıoğlu, şunları kaydetti:

"Ordu merkezden buraya kadar yürüyerek gelmek mümkün. Ya da belli bir yere kadar arabayla gelip, tamamen ormanın içerisinde, ırmağın çağlayan seslerini duyarak yürüyüş yapmak mümkün. Turnasuyu Irmağı çok güzel ve temiz bir suya sahip. Granit kayaların zamanla oyulmasıyla yer yer büyük çukurluklar mevcut. Buraların derinlikleri ise 3 ila 5 metre arasında değişiyor. Buralarda hem balık tutmak hem de yüzmek mümkün. Irmak boyunca piknik de yapılabilir. Güvenli bir yerdir. Burası aynı zamanda yürüyüş güzergahı olarak da kullanılabilir."

Balkanlıoğlu, son zamanlarda yayla ve doğa turizminin revaçta olduğuna işaret ederek, "Kayaların üzerinde bile, kıraç ve kurak olmasına rağmen değişik türde çiçekler var. Bunlar başka yerlerde bulunmayan bitki türleri. Bunun yanı sıra kuşlar, kelebekler ve birçok hayvana rastlamak mümkün. Bunların hepsi sadece buraya mahsus. Burası bir doğa harikası. Çok güzel bir ırmak var ve çok güzel akıyor." diye konuştu.

- "Doğaseverleri buraları keşfetmeye davet ediyoruz"

Turnasuyu Vadisi boyunca birçok su değirmeni bulunduğunu dile getiren Balkanlıoğlu, şunları söyledi:

"Bu su değirmenleri halen çalışabilir durumda. Ayrıca bu güzellikleri görmek ve buralarda fotoğraflar çekmek, ırmağın serin sularında yüzmek, piknik yapmak, yürüyüş yapmak, hatta ırmak kenarında yukarıya doğru yükselen, zamanla ırmağın akışıyla oyulmuş ve uçurum haline gelmiş bu kayalıklarda dağ tırmanışları yapmak da mümkün. Sporun her çeşidine burada imkan var. Bütün vatandaşlarımızı, doğaseverleri buraları keşfetmeye davet ediyoruz. Muhtar arkadaşımız ile bütün mahalleli ve köylüler, güler yüzleriyle, tatlı dilleriyle misafirlerimizi burada ağırlamaya hazır."

Tekintaş ise "Karadağ Kanyonu ilimizin en önemli yerlerinden biri. Burası yürüyüş parkuru, sit alanı ve turizm bölgesi olarak çok özel bir konumda. Günlük yürüyüş yapmak, su sesi duymak isteyenler için özel bir mekan. Ordu Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ile güzel bir mekan ortaya çıkaracağız." ifadelerini kullandı.


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