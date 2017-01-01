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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Gümrükçüoğlu:

02 Mayıs 2017 Salı, 17:15
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Gümrükçüoğlu:

TRABZON (AA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, "Kızlar Manastırı 2017'de bitiyor. Bu bizim tarihimizin, medeniyetlerin şehri olan Trabzon'umuzun eserlerinden birisidir." dedi.

Akçaabat ilçesinde bulunan Sera Gölü Büyükşehir Belediyesi tesislerinde basın mensupları ile bir araya gelen Gümrükçüoğlu, 3 yılını değerlendirerek, kentte yapımı tamamlanan ve yapılması planlanan çalışmalar, yatırımlar ve projeleri anlattı.

Gümrükçüoğlu, burada yaptığı konuşmada, Gülcemal projesi hakkında bilgilendirmede bulunarak, projeyi aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

Asıl gayelerinin halkın denizle buluşturulması ve önemli bir sosyal, kültürel ve turistik merkez kazanabilmek olduğunu vurgulayan Gümrükçüoğlu, Gülcemal'in büyük bir proje olduğunu ve ikinci, üçüncü etaplarının da geleceğini ifade etti.

Gümrükçüoğlu, kente kazandırılması planlanan hafif raylı sistemle ilgili de değerlendirmede bulunarak, şöyle devam etti:

"Üçüncü büyük adım hafif raylı sistemin, engebeli bir yapısı olan Trabzon'umuz da daha çok doğu-batı istikametleri boyunca, yani eğimin yüzde 8,5 ve altında tutulabildiği hatlarda gerçekleştirilmesinin proje çalışması ihale edilmiş ve sürdürülmektedir. Bu yılın sonuna kadar hafif raylı sistemin projelendirilmesinin tamamlanabileceğini sizlere iletmek istiyorum. Daha sonraki dönemde konunun finansmanının temin edilebilmesiyle 2018 ve 2019'da yolumuza devam etmiş olacağız."

Kentsel dönüşüm projeleri hakkında bilgi veren Gümrükçüoğlu, Meydan Parkı 2. etap çalışmalarının tamamlandığını, 3 etap için de planlama çalışmalarına başlandığını anlattı.

- "Bu bir Trabzon birlikteliğinin eseri"

Gümrükçüoğlu, Trabzonspor'un yeni stadyumunun birlikteliğin eseri olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın stadyuma katkılarına işaret eden Gümrükçüoğlu, "En başta da bunun tensip ve talimatlarını vermiş olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan kaynaklanan bir büyük birlikteliğin esiridir. Karayolları Genel Müdürlüğü, Gençlik Spor Genel Müdürlüğü ve işin en büyük fonksiyonunu icra eden Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Trabzon İl Belediyesinin ortak protokolü ile başlatılan bu işi asıl tensip eden, temin eden ve sağlayan bugün Cumhurbaşkanımız olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır." dedi.

Tarihi Kızlar Manastırı ile ilgili devam eden çalışmalara dikkati çeken Gümrükçüoğlu, "Kızlar Manastırı 2017'de bitiyor. Bu bizim tarihimizin, medeniyetlerin şehri olan Trabzon'umuzun eserlerinden birisidir." ifadesini kullandı.

Trabzon surlarının rolöve ve restorasyon çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Gümrükçüoğlu, kentteki konak ve tarihi alanlarda da restorasyon çalışmaları yapıldığını anlattı.

Gümrükçüoğlu, 2017 yılında ihaleye çıkılması düşünülen çalışmalara ilişkin, "Bir önemli adım Sümela Manastırı'nda turistik amaçlı teleferik kurulması projesi. Proje çalışmaları tamamlanmıştır. Oradaki manastırın yukarısındaki kaya düşmelerinin restorasyonu, yani sağlam bir hale getirilmesi temin edildikten sonra projenin uygulanmasına geçilecektir." diye konuştu.


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