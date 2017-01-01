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Eto'o'nun Antalyaspor'un tarihine geçmesine 4 gol kaldı

02 Mayıs 2017 Salı, 17:27


ANTALYA (AA) - Antalyaspor'un Kamerunlu yıldız futbolcusu Samuel Eto'o, Spor Toto Süper Lig'de kalan 5 haftada 4 gol daha atarsa, kırmızı-beyazlı takımın en çok fileleri havalandıran oyuncusu unvanını elde edecek.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalyaspor'un deplasmanda Adanaspor'u 5-2 yendiği maçta hat-trick yaparak, bu sezon ligdeki gol sayısını 14'e çıkaran Samuel Eto'o, ikinci sezonunu geçirdiği kırmızı-beyazlı forma altında Süper Lig'deki gol sayısını ise 34'e çıkardı.

Eto'o, kalan 5 haftada 4 gol daha atması halinde 37 golle Tita'ya ait olan Antalyaspor'un en golcü futbolcu unvanının 38 golle yeni sahibi olacak.

Yıldız futbolcu, Antalyaspor'daki ikinci sezonunda 34 gole ulaşan ilk isim oldu. Antalya ekibinin tarihine geçen diğer golcü isimlerden Necati Ateş 2,5 sezonda 30, Lamine Diarra 2,5 sezonda 23, Fazlı Ulusal ise 2 sezonda 29 gol kaydetme başarısı gösterdi.


- Antalyaspor'un tarihindeki en golcü yabancı futbolcu


Türk vatandaşı olup Melih Gökçek adını alan Tita, Antalyaspor'da 5,5 sezon forma giydi ve bu süre içinde ligde 37 gol kaydetti.

Antalyaspor'daki ikinci sezonunda 34 gole ulaşan Samuel Eto'o, geçen sezonu 20 golle kapatırken, kırmızı-beyazlı kulübümüzün tarihinde bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu unvanının da yeni sahibi olmuştu.

Antalyaspor'da, Eto'o'dan önce bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu unvanı, 1997-1998 sezonunda 14 gol atan Andre Kona'ya aitti. Eto'o, geçen sezon attığı 20 golle 18 yıl boyunca Kona'ya ait olan rekoru kırmıştı. Antalyaspor'un Süper Lig'deki tarihinde bir sezonda en çok gol atan futbolcu unvanı şu anda Fazlı Ulusal ve Samuel Eto'o'ya ait. Fazlı Ulusal da 1999-2000 sezonunu 20 golle tamamlamıştı.


- Hat-trick formaları çocuklara


Adanaspor'a attığı 3 golle Antalyaspor forması altında hat-trick yapan ilk yabancı futbolcu unvanının sahibi olan Samuel Eto'o, bu maçta giydiği formaları çocuklara verdi.

Eto'o, maçın ikinci yarısında giydiği formayı karşılaşma bitiminde tribüne giderek babası Zafer Kızmaz ile Adana deplasmanına giden ve aynı zamanda Antalyaspor'un Çallı'daki futbol okulunun öğrencilerinden olan 8 yaşındaki Furkan Kızmaz'a takdim etti. Golcü futbolcu, ilk yarıda giydiği formayı da otele döndüğünde Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Nafiz Tanır'ın kızı Ela Tanır'a hediye etti.

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