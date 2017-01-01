Anneliği "Anne Üniversitesi"nde öğrendiler

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ZONGULDAK (AA) - Bülent Ecevit Üniversitesi'nde (BEÜ), anne ve adaylarının kendilerini geliştirmelerini ve çocuklarına daha bilinçli şekilde yardımcı olmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen "Anne Üniversitesi", ilk mezunlarını verdi.

BEÜ Medeniyet Araştırmaları ve Değerler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (MEDEM) tarafından yürütülen program kapsamında, 29 anne ve anne adayı, 8 hafta süren eğitimler sonucunda sertifikalarını aldı.

BEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlam toplumların oluşmasında, yetiştirdikleri nesillerle en önemli görevi annelerin üstlendiğini söyledi.

Yaklaşık 3 ay önce annesini kaybetmesinden dolayı anne yokluğunun ne demek olduğunu iyi bildiğini belirten Kutoğlu, "Anne sevgisi bambaşka bir şey. İyi insanların ve nesillerin yetiştirilmesi annelerin elinde. Sevginin ötesinde bilinçli bir annelik yapmak son derece önemli. Günümüz dünyasında en çok ihtiyacımız olan şey iyi insanlar yetiştirilmesi. Bu anlamda en büyük yük anneler üzerinde." dedi.

Programa çocuğuyla katılan anne Zennur Gülay da programın kendisi için çok faydalı geçtiğini vurguladı.

Toplumsal ilişkilerin sağlam bir temele sahip olmasında aile eğitiminin önemine dikkati çeken Gülay, şöyle konuştu:

"Özellikle teknolojinin kullanımı ve çocuklarda mahremiyet eğitimi anlamında hiç bilmediğim şeyler öğrendim. Teknoloji anlamında çok bilgili olduğumu ve çocuğumu da bu anlamda doğru yönlendirdiğimi düşündüğüm halde buradaki eğitimden sonra yaptığım yanlışları fark ettim. Çocuğum 5,5 yaşında ve belki de teknolojiden en büyük zarar alabileceği bir dönem. Bunu eğitim sayesinde öğrendim. Annelik deyince akla sınırsız sevgi geliyor. Ama 'dur' demek gereken yerleri de bilmemiz gerekiyor. Bu eğitimin, bunu bilimsel bir temel üzerine oturtmamıza vesile olduğunu düşünüyorum. Sevgi sınırsız verilmeli ama çocuklarımızı seveceğiz diye de onları hatalara sürüklemememiz gerektiğini net bir şekilde öğrendik."

BEÜ İlahiyat Fakültesi son sınıf öğrencisi Melike Çavdar ise üniversite okurken böyle bir eğitim almanın, kendileri için ayrıcalıklı bir durum olduğunu belirterek, "Herkesin bu eğitimden faydalanabilmesi çok güzel. Diğer arkadaşlarıma da tavsiye ettim. Tecrübe önemli ama bunları bilimsel olarak ilerletebilmek, temellendirebilmek daha da değerli. İleride anne olduğumuzda inşallah hem tecrübe hem de bilimsel bilgileri eşdeğer bir zeminde kullanabileceğiz." diye konuştu.



