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YEREL HABERLER  / AMASYA HABERLERİ
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Üniversite öğrencileri yolda buldukları parayı polise teslim etti

02 Mayıs 2017 Salı, 17:33
Üniversite öğrencileri yolda buldukları parayı polise teslim etti

AMASYA (AA) - Amasya'nın Suluova ilçesinde yolda 15 bin lira bulan üniversite öğrencileri, parayı polis aracılığıyla sahibine ulaştırdı.

Amasya Üniversitesi Suluova Meslek Yüksekokulu öğrencileri Emel Uslu, Ayşegül Erken, Özge Çelik, Mehmet İçlek ve Süleyman Solmaz, Orta Mahalle'de gezerken yerde poşet fark etti. Poşeti açan öğrenciler, içinde 15 bin lira bulunduğunu gördü.

Polis merkezine giden öğrenciler, parayı tutanakla teslim etti. Polis de yaptığı araştırma sonucu paranın 82 yaşındaki Necip Yılmaz'a ait olduğunu tespit etti. Para, polislerce Yılmaz'a teslim edildi.

Süleyman Solmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahibinin, borcu olanın veya hasta bir kişinin olabileceğini düşünerek bir an önce paranın sahibinin bulunması için polise gittiklerini söyledi.

Öğrenci olduklarını, parasızlığı gayet iyi bildiklerini dile getiren Solmaz, "O yüzden sahibinin mağdur olmaması için vakit kaybetmeden polise başvurduk. Sahibi bulunana kadar endişe ve merak içinde kaldık. Kısa sürede sahibinin bulunması üzerine rahatladık. Biz insanlık görevimizi yaptık. İnşallah duasını almışızdır." ifadesini kullandı.

Yılmaz da parayı hayvan almak için bir arkadaşına götürdüğü sırada düşürdüğünü, kaybettiğini anlayınca polise başvurduğunu anlattı.

Endişe içinde beklerken paranın bulunduğu bilgisinin geldiğini belirten Solmaz, "Allah tuttuklarını altın etsin çocukların. Böyle duyarlı çocuklarımızın olmasına çok sevindim. Bu öğrenciler bütün insanlara örnek olsun. Bulunmasaydı büyük zarara girecektim. Paramı bana ulaştırdıkları için ben de sevindirmek ve yardımcı olmak adına onlara bin lira harçlık verdim." dedi.


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