Güvenlik korucuları yemin etti

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta görev yapacak 214 güvenlik korucusu düzenlenen törende yemin etti.

İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde temel eğitimlerini tamamlayan 214 güvenlik korucusu, 12 Şubat Stadyumu'nda düzenlenen törende, Türk bayrağı ve silahın bulunduğu masaya ellerini koyarak yemin etti.

İl Jandarma Komutanı Albay Timuçin Alper, törende yaptığı konuşmada, yeni göreve başlayan güvenlik korucularının milletin gurur kaynağı olduklarını belirtti.

Güvenlik korucularından ettikleri yemini bir an olsun unutmamalarını isteyen Alper, şunları söyledi:

"Biraz önce şanlı bayrağımız ve namus olarak nitelendirdiğimiz silah üzerine gür sesinizle içtiğiniz andınız, göreviniz boyunca sizlere yol gösterecektir. Kanunu, nizamı, hak ve adaleti rehber edineceğinizden, yemininize sadık kalacağınızdan hiç kimsenin kuşkusu yoktur."

Kahramanmaraş Köy Koruyucuları Derneği Başkanı Celalettin Fırtına, güvenlik korucularının başta terörle mücadele olmak üzere huzur ve asayişin sağlanmasında önemli görevlerde bulanacağını ifade etti.

Güvenlik korucularının verilen tüm görevleri layıkıyla yerine getirdiğini dile getiren Fırtına, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Güvenlik korucularımız bölgelerindeki demiryolları, önemli karayolları, devlete ait çeşitli hassas, önemli tesisleri korumak üzere görev yapacaklar. Yapılan bu görevleri düşündüğümüzde koruculuk sisteminin önemini, devletimize sağladığı faydaları çok iyi anlamaktayız. Görevinizin ne kadar önemli ve şerefli olduğunun bilinci içerisinde hakkıyla yapacağınızdan hiçbir şüphe yoktur."

Güvenlik korucuları adına konuşan Mikail Kısımlar ise emekliye ayrılan güvenlik korucularının bıraktığı yerden terörle mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile emekli edilen korucuların yerine göreve başlayan güvenlik korucularının 91'inin Dulkadiroğlu ilçesinde, 123'nün de Onikişubat ilçesinde görev yapacağı öğrenildi.