Samsun'daki cami inşaatında çökme

SAMSUN (AA) - Samsun Valiliğinden, Atakum ilçesinde cami inşaatında meydana gelen çökmeyle ilgili idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Atakum ilçesi Atakent mevkisinde yapımı süren Kevser Camisi'nin inşaatında geçen hafta meydana gelen kazada 3 işçinin öldüğü, 3 işçinin de yaralandığı hatırlatıldı.
Açıklamada, olayda ihmal ve kusuru bulunan yetkililer hakkında Vali İbrahim Şahin'in talimatıyla idari soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Atakum ilçesi Atakent mevkisinde yapımı süren Kevser Camisi'nin inşaatında 29 Nisan'da çökme meydana gelmiş, enkaz altında kalan Erol Zaman (62), Ahmet Boz (62) ve damadı Necmi Keskin (44) olay yerinde yaşamını yitirmişti.
Yaralanan Hüseyin ve Uğur Akyol ile Hasan Temiz'in tedavileri ise kentteki hastanelerde sürüyor.