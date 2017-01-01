02 MAYIS 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BİTLİS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bitlis'te terör operasyonu

02 Mayıs 2017 Salı, 17:41
Bitlis'te terör operasyonu

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda 7 odalı sığınak ile patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerin ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Tatvan 10. Komando Tugay Komutanlığınca 29 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde Tatvan ilçesi Çavuşlar köyü bölgesinde, "Şehit Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Bozarslan-1" operasyonu icra edildiği belirtildi.

Operasyonda biri mutfak, biri banyo olmak üzere 7 odalı sığınak, avcı boy çukuru, patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ve el telsizi ile çeşitli yaşam malzemelerinin ele geçirildiği aktarılan açıklamada, sığınak ve malzemelerin cumhuriyet savcısının talimatıyla yerinde imha edildiği kaydedildi.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

İLGİLİ HABERLER
Mezarlıklarda bakım ve temizlik çalışmaları başladı
YEREL

MEZARLIKLARDA BAKIM VE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Bitlis'te toprağa gömülü 38 el bombası bulundu
YEREL

BİTLİS'TE TOPRAĞA GÖMÜLÜ 38 EL BOMBASI BULUNDU
Gölbaşı Belde Belediyesi, çalışmaları başlattı
YEREL

GÖLBAŞI BELDE BELEDİYESİ, ÇALIŞMALARI BAŞLATTI
Şifalı otlar tezgahlarda yerini aldı
YEREL

ŞİFALI OTLAR TEZGAHLARDA YERİNİ ALDI
Başkan Aksoy'un 1 Mayıs İşçi Bayramı Mesajı
YEREL

BAŞKAN AKSOY'UN 1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI MESAJI
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin yatak odası pozları
ŞİPŞAK

DİDEM SOYDAN'IN YATAK POZUNA BEĞENİ YAĞDI

 1
  • 2 Bella Hadid gecelerde...
  • 3 Adından bir kez daha söz ettirdi!
  • 4 İşte Mahmut Tuncer'in kızı