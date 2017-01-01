Karabük'te gasp iddiası

KARABÜK (AA) - Karabük'te bir çocuğu gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi Doğantepe mevkisinde K.M.D'nin (16) darbedilip cep telefonunun, bir miktar parasının ve kişisel eşyalarının gasbedildiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada olayın şüphelileri O.S.M. (18), B.U. (17), D.T. (17), Y.B. (17) ve M.K. (18) gözaltına alındı.
Şüphelilerden Y.B. denetimli serbestlik tedbiriyle mahkemece serbest bırakılırken, O.S.M, B.U, D.T. ve M.K. tutuklandı.