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YEREL HABERLER  / BOLU HABERLERİ
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Bolu'da FETÖ/PDY soruşturması

02 Mayıs 2017 Salı, 17:43

BOLU (AA) - Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca ürütülen soruşturma kapsamında, Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, "ByLock" kullandıkları iddia edilen ve aranan üniversite öğrencisi Asım Ateş ile örgüte ait şirket çalışanı Nusret Kaymaz'ın yakalanması için çalışma başlattı.

Şüpheliler, kent merkezinde örgüte ait saklanma evi olarak belirlenen adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Evde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusundan sonra tutuklanmaları talebiyle mahkemeye çıkartılan şüpheliler tutuklandı.


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