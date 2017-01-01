Adana'daki cinayet

ADANA (AA) - Adana'da iki grup arasında çıkan ve bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 kişi adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 30 Nisan'da iki grup arasındaki kavga sırasında İzzet Yalçın'ın ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında olaya karıştığı tespit edilen 2'si çocuk 10 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlılar, işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Birimine getirildi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde İzzet Yalçın, iki grup arasında çıkan tartışmada göğsünden aldığı bıçak darbesiyle yaralanmış, kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.