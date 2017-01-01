Bolu'daki cinayet davasında karar

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BOLU (AA) - Bolu'da, 83 yaşındaki komşusunu öldürdüğü ileri sürülen sanığa, 36 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "nitelikli cinsel istismar", "bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme" ve "konut dokunulmazlığının ihlali" suçlarından tutuklu yargılanan Lütfi Mesut Ç. (18) ile avukatı, maktule Hatice Uzunoğlu'nun çocukları ve avukatı katıldı.

Duruşmada son sözü sorulan Lütfi Mesut Ç, adam öldürme suçlamasını kabul etmediğini ifade ederek, "Tek suçum en son orada olmuş olmamdır. Zaten cinsel saldırıyı kabul ediyorum. Diğer suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın olay esnasında 18 yaşından küçük olduğunu göz önünde bulundurarak, adam öldürme suçundan 23 yıl, nitelikli cinsel saldırıdan 12 yıl ve konut dokunulmazlığını ihlal suçundan ise 1 yıl 4 ay olmak üzere toplam 36 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Duruşmayı izleyen ve verilen cezayı az bulan maktulenin yakınları, sanığa saldırmak isteyince polis ekipleri tarafından duruşma salonunun dışına çıkartıldı.

Uzunoğlu'nun yakınları, adliye içinde ve önünde de verilen cezayı az bulduklarından dolayı bir süre tepki gösterdi.

- Olay

Geçen yıl şubat ayında Alpağut Mahallesi'nde yaşayan 83 yaşındaki komşusu Hatice Uzunoğlu'nun evine yardım etmek bahanesiyle giren Lütfi Mesut Ç, cinsel istismarda bulunduğu yaşlı kadını boğarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanmıştı.



