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Sosyal medyada terör propagandasına hapis cezası

02 Mayıs 2017 Salı, 17:56

BOLU (AA) - Bolu'da sosyal medyada terör örgütü PKK'nın propagandası yaptığı iddiasıyla yargılanan 2 sanık 1 yıl 6 ay 22 gün, bir sanık ise 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan hakkında dava açılan tutuksuz sanık Ahmet Kılıç katılmazken, avukatı Kenan Maçoğlu hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, sosyal medya hesabında PKK elebaşılarından birinin Türkiye'yi tehdit eden açıklamasını paylaştığı ve altına yorum yaptığı ileri sürülen sanığa, 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Aynı mahkemedeki bir başka davada da "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılanan tutuksuz sanıklar Doğan Yamer, Nurullah Özçelik ve Nazif Çiftçi hakkında karar verildi.

Mahkeme heyeti, sosyal medyadaki paylaşımlarında suç unsuru belirlenen Özçelik ile Çiftçi'ye, 1 yıl 6 ay yirmi ikişer gün hapis cezası verdi. Paylaşımlarında suç unsuruna rastlanmadığı gerekçesiyle Yamer'in ise beraatine hükmedildi.

Hapis cezasına çarptırılan sanıkların daha önceden suç kaydı bulunmadığı için hükmün açıklanması geri bırakıldı.

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