Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 21,78 ila 33,33 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|22,50
|33,33
|27,57
|ESKS
|Et Büyükbaş
|KG
|24,00
|24,00
|24,00
|HMS
|Et Büyükbaş
|KG
|21,78
|33,00
|24,79
|HTS
|Et Küçükbaş
|KG
|28,00
|28,00
|28,00
|ESKS
|Kaşar Peynir
|KG
|18,00
|19,00
|18,75
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|7,07
|11,45
|10,75
|HTS
|Civil Peynir
|KG
|14,00
|15,00
|14,03
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış