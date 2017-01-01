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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Erzurum Ticaret Borsası

02 Mayıs 2017 Salı, 17:57

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 21,78 ila 33,33 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG22,50 33,3327,57 ESKS
Et BüyükbaşKG24,00 24,00 24,00 HMS
Et BüyükbaşKG21,78 33,00 24,79 HTS
Et KüçükbaşKG28,00 28,00 28,00 ESKS
Kaşar PeynirKG18,00 19,00 18,75 HTS
Yağlı PeynirKG7,0711,4510,75HTS
Civil PeynirKG14,0015,00
14,03HTS

HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış

ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış

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