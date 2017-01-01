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YEREL HABERLER  / ORDU HABERLERİ
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Ordu'da 140 bin alabalık yavrusu dereye bırakıldı

02 Mayıs 2017 Salı, 17:58

ORDU (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 2005 yılında başlatılan "Doğal Alabalık Üretilmesi ve Orman İçi Suların Balıklandırılması Projesi" kapsamında, Kabadüz ilçesinde Çambaşı Deresi'ne 140 bin kırmızı benekli doğal alabalık yavrusu bırakıldı.

Ordu Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü Orman Endüstri Yüksek Mühendisi Kadir Pir, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülke genelinde devam eden Doğal Alabalık Üretilmesi ve Orman İçi Suların Balıklandırılması Projesi kapsamında üretilen 140 bin alabalığın Çambaşı Deresi'ne salındığını söyledi.

Bundan sonra diğer derelerde de salım programlarının devam edeceğini dile getiren Pir, "Derelerimizin eski zamanlarda olduğu gibi alabalık açısından daha zengin hale gelebilmesi için yapılması gereken en önemli şey bilinçsiz avlanmanın önüne geçmektir. Bu süreçte, gerek denizlerimizde gerekse iç sularda avlanırken uymamız gereken kurallar var. Bu kuralların uygulanması noktasında gerekli hassasiyeti göstermeliyiz." diye konuştu.

Pir, ilerleyen aylarda Ordu'nun çeşitli derelerine 55 bin alabalık yavrusu daha bırakacaklarını, bu yerlerin başında Gölköy ilçesindeki tabiat parkı Ulugöl olacağını ifade etti.

İl genelinde toplam 195 bin kırmızı benekli alabalık yavrusunun derelerle buluşturulacağını kaydeden Pir, buralarda bir süre av yapılmaması uyarısında da bulundu.

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