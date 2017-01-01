Zonguldak'taki FETÖ/PDY davası

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin dava kapsamında biri tutuklu 2 sanığın yargılanmasına başlandı.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Şaban B. (57) ile tutuksuz sanık Muhsin K'nin yanı sıra avukatları katıldı.

Duruşmada, sanıklar hakkında hazırlanan iddianame okundu.

Tutuklu sanık Şaban B. savunmasında, örgütün yurtlarında düzenlenen sohbet toplantılarına katıldığını belirterek, "Ancak örgüte cemaatine mensup değilim. Bunların içinde bulunmadım. Dereköy köyü sorumlusu değilim. Ben mütevelli adı altında herhangi bir görev almadım. Evimde yapılan aramalarda ele geçirilen kitapları kırtasiyenin sahibinden ücret karşılığında aldım. Öğrenci evlerine yardım için il dışına çıkmadım. Jandarmada sohbet toplantılarına katıldığıma yönelik ifade vermedim. Bunları kabul etmiyorum. Yaklaşık 7 aydır tutukluyum. Neden tutuklu olduğumu bilmiyorum. Tahliyemi istiyorum." dedi.

Tutuksuz sanık Muhsin K. ise daha önce örgütün sohbetlerine katıldığını, 17/25 Aralık operasyonlarından sonra katılmadığını öne sürerek, "Köy sorumluluğunu kabul etmiyorum. Bu cemaate üye değilim. Katılmamın sebebi manevi, dini vecibeleri yerine getirmek ve fakir öğrencilere yardım etmek içindir. Türk adaletine güveniyorum." diye konuştu.



Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıkların "dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık", "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" suçlamalarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ile çeşitli miktarlarda hapisle cezalandırılması isteniyor.



