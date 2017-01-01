Hamile kadının çantasından uyuşturucu çıktı

ADANA (AA) - Adana'nın Ceyhan ilçesinde, hamile bir kadının çantasından uyuşturucu madde çıktı.
Alınan bilgiye göre, Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezindeki uygulama sırasında, şüphe üzerine 01 F 5016 plakalı hafif ticari aracı durdurdu.
Narkotik köpeği ile arama yapan ekipler, araçta bulunan ve 6 aylık hamile olduğu belirtilen Hivdar G'nin (18) çantasında toz halinde paketlenmiş 2 kilo 163 gram esrar maddesi olduğunu belirledi.
Gözaltına alınan bir çocuk annesi Hivdar G. ve imam nikahıyla birlikte yaşadığı Sezer G. (20) Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Hamile kadının, ifadesinde uyuşturucunun Sezer G'ye ait olduğunu, kendisinin olayla ilgisinin bulunmadığını söylediği öğrenildi.
Zanlıların Emniyetteki işlemleri sürüyor.