GÜNCELLEME - Samsun'daki DEAŞ operasyonu

SAMSUN (AA) - Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 5 şüpheli serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince gözaltına alınan Irak uyruklu K.S.M.M. (29), M.T.M.T. (23), A.Y.J.A. (26), I.T.M.T. (29) ve T.A.N.T'nin (17) Emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.
Zanlılar, daha sonra sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Samsun'un İlkadım ilçesinde 28 Nisan'da polis ekiplerinin belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla Iraklı 5 kişi gözaltına alınmıştı.