Konya'daki trafik kazası

KONYA (AA) - Konya'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden damat adayının ağır yaralanan nişanlısı da yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, İzzettin Öztürk (29) idaresindeki 48 EU 662 plakalı otomobilin Konya-Adana karayolunun 23. kilometresinde refüje çarpması sonucu ağır yaralanan Sevim Ergüner (28), kaldırıldığı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
İzzettin Öztürk idaresindeki otomobilin, sabah saatlerinde Konya-Adana karayolunun 23. kilometresinde refüje çarpması sonucu sürücü olay yerinde yaşamını yitirmiş, ağır yaralanan Sevim Ergüner Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.
Jandarma ekipleri, aracın bagajında gelinlik bulmuş, otomobildekilerin nişanlı olduğu ve kısa bir süre sonra evlenecekleri öğrenilmişti.