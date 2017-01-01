Akyaka'daki "Maliye Tesisleri" kiraya verilecek

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'ndeki Maliye Bakanlığı Gökova Eğitim ve Dinlenme Tesisi'nin, açık teklif usulüyle 10 yıllığına kiraya verileceği bildirildi.

Ula Mal Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akyaka Mahallesi'nde toplam 5 bin 634 metrekare yüzölçümlü 10 adet taşınmazın bütün olarak açık teklif usulüyle ihaleye çıkarılacağı, ihalenin 10 Mayıs 2017 tarihinde Ula Mal Müdürlüğünde gerçekleştirileceği belirtildi.

Tesislerin tahmini kira bedelinin yıllık 600 bin, geçici teminatının 120 bin lira olduğu ifade edilirken, hazine taşınmazlarının kiralama işlemlerinin KDV'den muaf olması nedeniyle ihale bedeli üzerinden KDV alınmayacağı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu tesise ait 2 blok halinde 2 katlı 21 odalı 86 yatak kapasiteli konaklama tesisi, tek katlı yatakhane ve çamaşırhane binası, 2 katlı restoran ve idari bina bulunduğu ve kira bedeline dahil olduğu bilgisi de verildi.