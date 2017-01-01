Ordu'da şüpheli ölüm

ORDU (AA) - Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir kişi otel odasında ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, ilçe merkezindeki bir otelde konaklayan Mehmet Türkmen (56), uzun süre odasından çıkmayınca otel görevlileri durumu emniyet ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri eşliğinde görevliler tarafından kapı açılarak odaya girildi. Hareketsiz halde yatağında bulunan Türkmen'in öldüğü belirlendi.
Savcılık incelemesinin ardından Türkmen'in cesedi, otopsi işlemleri için Trabzon Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.
Türkmen'in, Güzelyalıköy Mahallesi ihtiyar heyeti azası olduğu öğrenildi.