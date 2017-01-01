Yük asansörüyle duvar arasına sıkışan işçinin ölmesi

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ADANA (AA) - Adana'da, mobilya dekorasyon atölyesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden 16 yaşındaki işçinin cenazesi defnedildi.

Merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'ndeki mobilya dekorasyon atölyesinde dün meydana gelen kazada yaşamını yitiren Ömer Faruk Sever, Küçükoba Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Acılı aile, Bediüzzaman Nur Cami Taziye Evi'nde taziyeleri kabul etti.

Baba Mustafa Sever, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun sınıfta kalması ve derslerinin zayıf olması nedeniyle Adana İmam Hatip Lisesini bıraktığını söyledi.

Çocuğunun okumasını istediğini belirten Sever, şunları söyledi:

"Ben hamallık yapıyorum. Kendimden örnekler verdim okuması için. 'Baba ben çabalıyorum ama kafam almıyor' dedi. Ben de kötü bir alışkanlık kazanmasın, bir terör örgütüne gitmesin diye meslek sahibi olsun istedim. Bence böyle olması lazımdı. Sürüye çoban sahip çıkmazsa kurt kapar. Ben çocuğumu kurda kaptırmak istemedim. Ama takdiriilahi buymuş. Allah rahmet eylesin, Allah mekanını cennet eylesin."

Oğlunun bir tanıdığının atölyesinde 2 ay önce işe girdiğini belirten Mustafa Sever, henüz deneme süresi olması nedeniyle sigortasının başlatılmadığını, ücret olarak da herhangi bir miktar konuşulmadığını anlattı.

Sever, oğlunu gelecek yıl meslek lisesine yazdırmayı planladığını da sözlerine ekledi.

Onur Mahallesi'ndeki bir mobilya dekorasyon atölyesinde dün meydana gelen kazada, kafası yük asansörüyle duvar arasına sıkışan 16 yaşındaki Ömer Faruk Sever, yaşamını yitirmişti.