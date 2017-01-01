Fındıkta zirai don hasar tespitine başlandı

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ORDU (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, "24 Nisan gecesi yaşanan zirai donun fındığa ne boyutta zarar verip vermediği yapılacak detaylı tespitin ardından ortaya konulacak." dedi.

Soydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada nisan ayı içerisinde yağan karın Ordu'nun yüksek rakımlı bölgelerinde etkili olduğunu söyledi.

Ordu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün de tespit ettiği gibi özellikle 800 ile 1000 rakımda zirai donun fındığa zarar verdiğini dile getiren Soydan, bunun tespiti için çalışmalara başlandığını belirtti.

Soydan, Ziraat Odaları ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık ilçe müdürlüklerinden oluşan bir heyetin zirai dondan zarar gören Gölköy, Akkuş, Aybastı, Çaybaşı, Korgan, Gürgentepe ve Kabadüz ilçelerinde fındık bahçelerini gezmeye başladığını ifade ederek, ekiplerin hasar tespitini rapor haline getireceklerini kaydetti.

Daha sonra hazırlanan bu raporun kamuoyuna açıklanacağını aktaran Soydan, şunları söyledi:

"Temennimiz fındık bahçelerinin zirai dondan az oranda etkilenmesi. Bizim tahminimiz zirai donun özellikle fındık bahçelerinin sırt ve don yatağı olan bölgelerinde, dere yataklarında, bahçelerin kuzeye bakan bölümlerinde ve rüzgar alan geçit bölgelerinde etkili olduğu yönde ancak zararın boyutu ne kadar şimdilik bunu bilemiyoruz. 24 Nisan gecesi yaşanan zirai donun fındığa ne boyutta zarar verip vermediği yapılacak detaylı tespitin ardından ortaya konulacak."

Tarım Sigortaları Havuzuna (TARSİM) bahçelerini sigorta yaptıran üreticilere çağrıda da bulunan Soydan, "Bahçesinin hasara uğradığını anlayan üreticilerimiz TARSİM yetkililerine başvurarak eksper talep edebilir. Böylelikle hasarını en aza indirebilir. Üreticilerimiz bu çağrımızı da dikkate alsınlar." dedi.







