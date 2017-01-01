Erzurum'da FETÖ/PDY davası

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün "önemli abi"lerinden olduğu öne sürülen eski öğretmen Erdal Şenetiler'in "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan yargılanmasına başlandı.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Erdal Şenetiler ile avukatı Abdurrahim Karslı katıldı.

Kimlik tespitinin yapılması ve iddianamenin okunmasının ardından savunma yapan Şenetiler, belge olmadan şahıs ifadeleri ile suçlandığını öne sürdü.

Yurtlarda "önemli abi" sıfatıyla sohbet etmekle suçlandığını belirten Şenetiler, "Organize ve sürekli olarak böyle sohbet yapmadım." dedi.

Şenetiler, valilik kapsamında projede koordinatör olarak çalıştığını anlatarak, şu savunmayı yaptı:

"Ben öğretmenim. AR-GE projelerinde çalıştım ve bundan dolayı malzeme olarak kullanıldım. Proje kapsamında sokakta çalışan çocukları topluyordum. Bunun için yurtlara gittiğim gibi kafelere ve başka yerlere de gittim. Yurtlara gitmemde başka bir amacım yoktu. Hakkımda söylenenler söylentiden ibarettir. Erzurum'da girmediğim okul yoktur. Kişisel gelişimle ilgilenirken örgüt üyesi olduğum söylendi. Şifa Hastanesine personeline geliştirici seminerler verdim. Bu yaptıklarımın sadece cemaat yerlerinde olduğu söyleniyor ama ben her kurumda seminerler verdim."

Hakkındaki "örgüt abisi" ithamını kabul etmediğini savunan Şenetiler, ByLock programıyla ilgili olarak, "Okullarda akıllı telefonun zararlarını anlatan, evinde internet olmayan biri olarak ByLock kullandığım söylendi. Ben bu programı kullanmadım." ifadelerini kullandı. Şenetiler, savunmasına şöyle devam etti:

"Bank Asya'ya tasarruf amaçlı para yatırdım ve çektim. Diğer bankalarda bunun için para kesiliyordu. Bank Asya'da kesilmediği için orada hesap açtım. Hakkımda ABD ile burada aracı olduğum iddiasını kabul etmiyorum. Oraya seminerler için gittim. Fem dershanelerinde de seminerler veriyordum. O esnada dershanede namaz kıldığım, o esnada oradaki olan kişilerle sohbet ettiğim de oluyordu."

Tanık Dursun İnce beyanında, yurtta çalıştığı dönemlerde Şenetiler'in bazı cuma günleri yurda gelerek dini ve sosyal içerikli sohbetler yaptığını anlattı.

Mahkeme heyeti, sanık Erdal Şenetiler'in tutukluluk haline karar vererek eksikliklerin tamamlanması amacıyla duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Erdal Şenetiler'in örgütün "önemli abileri"nden olduğu anlatılıyor.

Tanık anlatımlarına göre beyanların bulunduğu iddianamede sanık hakkında, "Bu şahıs geldiğinde yurt müdürü dahil saygıda kusur etmemeye çalışırlardı. Bu şahıs için çok büyük abi derlerdi. Bu kişi sohbetlerinde, dini konular üzerine dururdu. Ayrıca, Fetullah Gülen cemaati mensubu olduklarını düşündüğüm esnaf kişiler her hafta akşam vakitlerinde yurda gelirlerdi. Bu zamanlarda yurdun önü lüks otomobil ile dolardı. Bu şahıslar geldiğinde sinevizyon ile Fetullah Gülen videolarının izletildiğini gördüm. Erdal abi dediğim kişi bu şahıslara da sohbet verirdi." ifadelerine yer veriliyor.

İddianamede, Şenetiler'in mahrem toplantıları düzenlediği, örgüt içinde saygın bir kişi olduğu, FETÖ/PDY üyeliğinden soruşturması bulunan Sevilay Üneş'in adresinde yapılan aramada "Muhterem Habbab Hocama verilecek Gön: Erdal Şenetiler (ABD Hediyesi)" ibaresi olan zarf içerisinde bulunan beyaz kağıt mendil ele geçirildiği ve mendilin ABD hediyesi ibaresi taşıması anlatılıyor.

Şenetiler'in örgütün sevk ve idaresinde etkili ve görevli kişi olduğu, örgüt lideri ile irtibatlı olduğunun kaydedildiği iddianamede, sanığın ABD'de bulunan örgüt lideri ile görüşen, örgüt liderinden hediye getiren, örgüt liderinin talimatlarını Türkiye'de yürürlüğe koyan kişi olduğu ve örgütün gizli haberleşme sistemi ByLock programını kullandığı belirtiliyor.

İddianamede, sanık Şenetiler'in "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.



































