02 MAYIS 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Erzurum'da FETÖ/PDY davası

02 Mayıs 2017 Salı, 18:34

ERZURUM (AA) - Erzurum'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün "önemli abi"lerinden olduğu öne sürülen eski öğretmen Erdal Şenetiler'in "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan yargılanmasına başlandı.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Erdal Şenetiler ile avukatı Abdurrahim Karslı katıldı.

Kimlik tespitinin yapılması ve iddianamenin okunmasının ardından savunma yapan Şenetiler, belge olmadan şahıs ifadeleri ile suçlandığını öne sürdü.

Yurtlarda "önemli abi" sıfatıyla sohbet etmekle suçlandığını belirten Şenetiler, "Organize ve sürekli olarak böyle sohbet yapmadım." dedi.

Şenetiler, valilik kapsamında projede koordinatör olarak çalıştığını anlatarak, şu savunmayı yaptı:

"Ben öğretmenim. AR-GE projelerinde çalıştım ve bundan dolayı malzeme olarak kullanıldım. Proje kapsamında sokakta çalışan çocukları topluyordum. Bunun için yurtlara gittiğim gibi kafelere ve başka yerlere de gittim. Yurtlara gitmemde başka bir amacım yoktu. Hakkımda söylenenler söylentiden ibarettir. Erzurum'da girmediğim okul yoktur. Kişisel gelişimle ilgilenirken örgüt üyesi olduğum söylendi. Şifa Hastanesine personeline geliştirici seminerler verdim. Bu yaptıklarımın sadece cemaat yerlerinde olduğu söyleniyor ama ben her kurumda seminerler verdim."

Hakkındaki "örgüt abisi" ithamını kabul etmediğini savunan Şenetiler, ByLock programıyla ilgili olarak, "Okullarda akıllı telefonun zararlarını anlatan, evinde internet olmayan biri olarak ByLock kullandığım söylendi. Ben bu programı kullanmadım." ifadelerini kullandı. Şenetiler, savunmasına şöyle devam etti:

"Bank Asya'ya tasarruf amaçlı para yatırdım ve çektim. Diğer bankalarda bunun için para kesiliyordu. Bank Asya'da kesilmediği için orada hesap açtım. Hakkımda ABD ile burada aracı olduğum iddiasını kabul etmiyorum. Oraya seminerler için gittim. Fem dershanelerinde de seminerler veriyordum. O esnada dershanede namaz kıldığım, o esnada oradaki olan kişilerle sohbet ettiğim de oluyordu."

Tanık Dursun İnce beyanında, yurtta çalıştığı dönemlerde Şenetiler'in bazı cuma günleri yurda gelerek dini ve sosyal içerikli sohbetler yaptığını anlattı.

Mahkeme heyeti, sanık Erdal Şenetiler'in tutukluluk haline karar vererek eksikliklerin tamamlanması amacıyla duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Erdal Şenetiler'in örgütün "önemli abileri"nden olduğu anlatılıyor.

Tanık anlatımlarına göre beyanların bulunduğu iddianamede sanık hakkında, "Bu şahıs geldiğinde yurt müdürü dahil saygıda kusur etmemeye çalışırlardı. Bu şahıs için çok büyük abi derlerdi. Bu kişi sohbetlerinde, dini konular üzerine dururdu. Ayrıca, Fetullah Gülen cemaati mensubu olduklarını düşündüğüm esnaf kişiler her hafta akşam vakitlerinde yurda gelirlerdi. Bu zamanlarda yurdun önü lüks otomobil ile dolardı. Bu şahıslar geldiğinde sinevizyon ile Fetullah Gülen videolarının izletildiğini gördüm. Erdal abi dediğim kişi bu şahıslara da sohbet verirdi." ifadelerine yer veriliyor.

İddianamede, Şenetiler'in mahrem toplantıları düzenlediği, örgüt içinde saygın bir kişi olduğu, FETÖ/PDY üyeliğinden soruşturması bulunan Sevilay Üneş'in adresinde yapılan aramada "Muhterem Habbab Hocama verilecek Gön: Erdal Şenetiler (ABD Hediyesi)" ibaresi olan zarf içerisinde bulunan beyaz kağıt mendil ele geçirildiği ve mendilin ABD hediyesi ibaresi taşıması anlatılıyor.

Şenetiler'in örgütün sevk ve idaresinde etkili ve görevli kişi olduğu, örgüt lideri ile irtibatlı olduğunun kaydedildiği iddianamede, sanığın ABD'de bulunan örgüt lideri ile görüşen, örgüt liderinden hediye getiren, örgüt liderinin talimatlarını Türkiye'de yürürlüğe koyan kişi olduğu ve örgütün gizli haberleşme sistemi ByLock programını kullandığı belirtiliyor.

İddianamede, sanık Şenetiler'in "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.










İLGİLİ HABERLER
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL

ERZURUM TİCARET BORSASI
Türkiye Yazarlar Birliği'nden Başkan Sekmen'e ziyaret
YEREL

TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ'NDEN BAŞKAN SEKMEN'E ZİYARET
Erzurum'da çiftçinin yüzü gülmeye devam ediyor
YEREL

ERZURUM'DA ÇİFTÇİNİN YÜZÜ GÜLMEYE DEVAM EDİYOR
Erzurum'da kaymakamlar toplantısı yapıldı
YEREL

ERZURUM'DA KAYMAKAMLAR TOPLANTISI YAPILDI
ETÜ 20 Ülkeden yüzlerce öğrenci ile Yakutiye Kent Meydanında buluştu
YEREL

ETÜ 20 ÜLKEDEN YÜZLERCE ÖĞRENCİ İLE YAKUTİYE KENT MEYDANINDA BULUŞTU
Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı yabancı uyruklu öğrencileri yalnız bırakmadı
YEREL

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. ÖMER ÇOMAKLI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİ YALNIZ BIRAKMADI
Şenkaya'da terör operasyonu
YEREL

ŞENKAYA'DA TERÖR OPERASYONU
Basın özgürlüğü demokrasinin de güvencesi
YEREL

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ DEMOKRASİNİN DE GÜVENCESİ
Erzurum'da yaşlı kadın sobadan zehirlendi
YEREL

ERZURUM'DA YAŞLI KADIN SOBADAN ZEHİRLENDİ
Huzuru ve barışı miras bırakmak
YEREL

HUZURU VE BARIŞI MİRAS BIRAKMAK
Sürat Patenine bayan eli değecek
YEREL

SÜRAT PATENİNE BAYAN ELİ DEĞECEK
Jandarma Albay Çelik, yaralı askeri ziyaret etti
YEREL

JANDARMA ALBAY ÇELİK, YARALI ASKERİ ZİYARET ETTİ
Gelinciklerin kamera şaşkınlığı
YEREL

GELİNCİKLERİN KAMERA ŞAŞKINLIĞI
Minik yürekler ilk kez tiyatro ile buluştu
YEREL

MİNİK YÜREKLER İLK KEZ TİYATRO İLE BULUŞTU
Erkekler beslenmesine dikkat etmiyor
YEREL

ERKEKLER BESLENMESİNE DİKKAT ETMİYOR
Türkiye Yazarlar Birliği 9. Şubeler Buluşması Erzurum'da yapıldı
YEREL

TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ 9. ŞUBELER BULUŞMASI ERZURUM'DA YAPILDI
&quot;TRT FM otobüsü&quot; diyar diyar gezerek rekora koşuyor
YEREL

"TRT FM OTOBÜSÜ" DİYAR DİYAR GEZEREK REKORA KOŞUYOR
&quot;Dünyanın ilk KKKA aşısını Türkiye üretecek&quot;
YEREL

"DÜNYANIN İLK KKKA AŞISINI TÜRKİYE ÜRETECEK"
TRT FM 90'ıncı yılda 90 yayın otobüsü Erzurum'da
YEREL

TRT FM 90'INCI YILDA 90 YAYIN OTOBÜSÜ ERZURUM'DA
Özcan ailesinin acı günü
YEREL

ÖZCAN AİLESİNİN ACI GÜNÜ
&quot;Milletin sözünün üstüne söz olmaz&quot;
YEREL

"MİLLETİN SÖZÜNÜN ÜSTÜNE SÖZ OLMAZ"
Hak-İş Genel Başkanı Arslan:
YEREL

HAK-İŞ GENEL BAŞKANI ARSLAN:
Özel Tercüman Ofisi Dil Okulları hizmete açıldı
YEREL

ÖZEL TERCÜMAN OFİSİ DİL OKULLARI HİZMETE AÇILDI
Milletvekili Aydemir: &quot;AK Dava, emeğe saygı davasıdır&quot;
YEREL

MİLLETVEKİLİ AYDEMİR: "AK DAVA, EMEĞE SAYGI DAVASIDIR"
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin yatak odası pozları
ŞİPŞAK

DİDEM SOYDAN'IN YATAK POZUNA BEĞENİ YAĞDI

 1
  • 2 Bella Hadid gecelerde...
  • 3 Adından bir kez daha söz ettirdi!
  • 4 İşte Mahmut Tuncer'in kızı