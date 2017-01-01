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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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GÜNCELLEME- Sakarya'da terör operasyonu

02 Mayıs 2017 Salı, 18:37

SAKARYA (AA) - Sakarya'daki terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 1'i Türk, 4'ü Irak uyruklu 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlendi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise bazı örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularından sonra tutuklanmaları talebiyle mahkemeye çıkartılan şüpheliler tutuklandı.


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