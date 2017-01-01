Düzce'deki FETÖ/PDY soruşturması

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DÜZCE (AA) - Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, daha önce görevden uzaklaştırılan ve gözaltına alınan 4 polis memurundan 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütle bağlantısı olduğu iddiasıyla daha önce görevden uzaklaştırılan ve gözaltına alınan 4 polis memurunun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Daha önce aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 4 polis memurundan 3'ü de tutuklanmıştı.

Örgütle bağlantısı olduğu iddiasıyla daha önce görevden uzaklaştırılan 8 polis memurunun ikametgahlarına operasyon düzenlenmiş, yapılan aramalarda bazı belge ve dokümanlara el konulmuştu.

