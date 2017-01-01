Düzce'deki silahlı saldırı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

DÜZCE (AA) - Düzce'de meydana gelen silahlı kavgada 2 kişiyi yaralandığı iddiasıyla gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Cedidiye Mahallesi Zahid El Kevseri Sokak'taki otoparka giderek önce aralarında husumet olduğu iddia edilen Selçuk Yılmaz'ı, daha sonra yaşanan kovalamacada ise Göksu Özcan'ı silahla yaraladığı iddia edilen Tamer Palazoğlu (28), emniyet ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Palazoğlu, çıkarıldığı mahkemece "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Polis ekiplerince adliyeye sevk edildiği sırada basın mensuplarının "Neden yaptınız?" sorusuna Palazoğlu, "Hak ettiler, pişmanım." şeklinde karşılık verdi.

Dün, Cedidiye Mahallesi Zahid El Kevseri Sokak'taki otoparka giden Palazoğlu, daha önce aralarında husumet olduğu iddia edilen Selçuk Yılmaz ile Göksu Özcan'ı silahla yaralamıştı. Olay çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.