Trabzon'daki FETÖ davası

TRABZON (AA) - Trabzon'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na FETÖ/PDY yönelik soruşturmada tutuklu bulunan eski Trabzon Emniyet Müdürü Ertan Yavaş'ın yargılandığı davanın üçüncü duruşması görüldü.
Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, terör örgütü üyeliği suçundan tutuklu Yavaş, bazı aile üyeleri ve avukatı katıldı.
Üzerine atılı suçu kabul etmediğini beyan ederek tahliyesini talep eden Yavaş, yazılı savunmasını mahkeme heyetine sundu.
Sanık avukatının dinlenmesinin ardından cumhuriyet savcısı beyanında, sanığın "ByLock" programına ilişkin ayrıntılı raporun dosyaya alınmamış olması, Bank Asya hesap hareketlerine dair bilirkişi raporunun eklenmesi, üzerine atılı suçun mahiyeti, mevcut delil durumu, dinlenmemiş tanıkların bulunması gerekçeleriyle tutukluluk halinin devamını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Ertan Yavaş'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.