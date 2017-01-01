Bitlis'te FETÖ'nün darbe girişimi davası

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BİTLİS (AA) - Bitlis'te Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde sözde "sıkıyönetim komutanı" olarak listede adı bulunan dönemin 10. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Arif Settar Afşar'ın da aralarında olduğu rütbeli 5 eski asker ilk kez hakim karşısına çıktı.

Bitlis 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu bulunan Arif Settar Afşar SEGBİS aracılığıyla bağlanırken, eski Kurmay Başkanı Ercüment Takır, eski Lojistik Şube Müdürlüğünden Sorumlu Binbaşı Akın Cellat, eski Harekat ve Eğitim Şube Müdürü Yüzbaşı Halis Işıklı ve eski İstihkam Şube Müdürü Taner Öztürk ile avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Kimlik tespitinin yapılması ve iddianame özetinin okunmasının ardından sanıkların savunmalarına geçildi.

Atılı suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, kendilerine verilen emirleri uyguladıklarını savundu.

Sanık avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğunu ileri sürerek, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Taner Öztürk'ün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına, diğer sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Duruşma, eksik evrakların tamamlanması amacıyla ertelendi.

- İddianameden

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığınca, darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

İddianamede, Afşar'ın, diğer sanıklara, kentteki vali yardımcıları, emniyet müdürü, belediye başkanı ve MİT Başkanını kışlaya çağırmalarını, ilçe jandarma komutanlarını da arayarak kaymakam, belediye başkanları ile emniyet müdürlerini kışlalara davet etmeleri yönünde emir verdiği belirtiliyor.















